شن محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، هجومًا على مجلس إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، بسبب طريقة التعامل مع الأزمات المالية والإدارية التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن الجماهير واللاعبين يتحملون الجزء الأكبر من مسؤولية استمرار الفريق في المنافسة.

وقال محمد صلاح، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية: «مجلس الإدارة الحالي يستحق تقييم 3 من 10، وبفضل الله ثم الجماهير ورجولة اللاعبين وخوفهم على الزمالك، استطاع الفريق الاستمرار رغم كل هذه الأزمات».

وأضاف: «لا أعرف ما الدور الذي يقوم به مجلس الإدارة، رغم التصريحات الكثيرة التي نسمعها باستمرار، وأشكر حسين لبيب على تصريحه بأن تقييمه للمجلس نفسه 4 من 10».

وتابع: «جمهور الزمالك هو الداعم والمساند الأول للاعبين، فقد منحهم الثقة والأمان، وأكد لهم أنه سيظل خلفهم مهما كانت الظروف والنتائج، وهو ما صنع حالة مميزة داخل الفريق، وزاد من إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز باستمرار».

واختتم محمد صلاح تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الزمالك تستحق الإشادة، بعدما لعبت دورًا مهمًا في الحفاظ على معنويات اللاعبين ودعمهم خلال الفترة الصعبة التي يمر بها النادي.