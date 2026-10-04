الدرندلي: جهاز المنتخب لن يرحل بسبب تقريري ولكن من أخطأ سيحاسب

علق خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أنباء أزمة معسكر المنتخب الوطني في جنوب السودان، ومدى تأثيرها على مستقبل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وترأس خالد الدرندلي رحلة منتخب مصر الأول إلى جنوب السودان، حيث تغلب الفراعنة على أصحاب الأرض بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2027.

وقال خالد الدرندلي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «أنا أمثل مصر واتحاد الكرة، وخالد الدرندلي.. أنا ترأست بعثات كثيرة جدًا منذ عام 2002، من خلال الأهلي، الذي تعلمت فيه المبادئ، وكيفية ترأس البعثات، والحفاظ على سمعة مصر، وأيضًا من خلال اتحاد الكرة».

وأضاف: «كذلك تعلمت كيفية تفادي الأزمات، واحتواء المشكلات، لأن بعضها قد يتسبب في أزمات تسيء لشخصي ولبلدي، وتسبب بلبلة في البعثة نفسها، لذا يجب التحلي بالثبات الانفعالي، وعدم الاندفاع».

وكشف: «حسام حسن لم يتبادل التحية معي قبل السفر، لذا وصلت الرسالة لي، وعند الوصول لجنوب السودان، قررت عدم تضخيم الأمور، وأن نحافظ على تركيز اللاعبين، وألا يلحظ منهم أي شيء».

وتابع: «لم يحدث بيني وبين حسام حسن أي حديث بعد مباراة جنوب السودان، لقد حافظت على هدوئي، فأنت لا تتوقع الشخص الذي أمامك ماذا سيفعل ، ولا تتخيل رد فعله، لذا يجب الحفاظ على كرامتي، وهيبة البعثة نفسها».

وتحدث الدرندلي عن بيان اتحاد الكرة الذي لم يُذكر فيه اسمه عند وصول البعثة إلى جوبا، حيث قال: «منذ متى تتوجه البعثات بقيادة المدير الفني؟ هذا غير موجود أبدًا،.. مسؤولي موقع الاتحاد لا يكتبون شيئًا من دون مباركة، من يكتب البيانات هو المنسق الإعلامي».

وأكد: «هذا الأمر عيب ولا يصح، ولن يُسمح به، نحن نصنع الأزمات بأنفسنا وتكرر ذلك الأمر، لذا من فعل ذلك سيُحاسب، وسأكتب ذلك في التقرير، وكل شخص سينال جزائه».

وعن تحكم تقريره في مستقبل الجهاز الفني، أوضح الدرندلي: «ليس هذا هو الموضوع، ولكن أي بعثة تسافر، يجب أن يكتب رئيسها التقرير، ولكن القرار يأتي في اجتماع مجلس الإدارة.. ولا يوجد حديث حاليًا عن إقالة الجهاز الفني، نحن أكبر من ذلك، ولا نتخذ القرارات بتسرع، فنحن ننظر للكيان والاستقرار، ولا نصفي الحسابات».

وأتم: «الجهاز الفني مستمر، فنحن لا نصفي الحسابات، ولكن يجب أن يدرك كل شخص أن هناك مسئولية تقع عليه، وهناك أسس يجب تعلمها.. تقريري لا يخص مصير الجهاز الفني للمنتخب».