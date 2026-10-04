رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ: منتدى العلمين إفريقيا للأعمال سيتكرر كل عامين لبناء مسارات تعاون مستدامة

أكد الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على أهمية منتدى العلمين - إفريقيا للأعمال 2026، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون والشراكات بين مصر وعدد من الدول الإفريقية، خاصة الصومال والسودان وإريتريا.

وقال "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن هناك مجموعة من الفعاليات المهمة التي تجمع بين مصر والسودان والصومال واريتريا، مؤكدًا أن المنتدى والفعاليات المرتبطة به لن تكون مجرد حدث عابر ينتهي بانتهاء فعالياته، وإنما من المقرر أن تتكرر بصورة دورية كل عامين، بما يسهم في بناء مسارات مستدامة للتعاون.

وأضاف أن المنتدى يجمع المهتمين بقضايا التنمية، ويفتح المجال أمام بحث فرص جديدة للتعاون بما يخدم مسارات الاستقرار والتنمية والتقدم في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إلى أن الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط تفرض أهمية البحث عن مزيد من الشراكات خارج المنطقة، موضحًا أن حالة التفاعل والتطورات التي تشهدها المنطقة تجعل من تنويع الشراكات، ولاسيما الاقتصادية منها، أمرًا مهمًا.

وأوضح أن منتدى العلمين - إفريقيا للأعمال يأتي في هذا الإطار، باعتباره أحد المجالات المهمة التي يمكن الاستثمار فيها لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والدول الإفريقية.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منتدى "العلمين - أفريقيا للأعمال" بدورته الأولى يوفر منصة قارية استراتيجية لحشد الجهود لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063، وتمكين القطاع الخاص الأفريقي من استكشاف الفرص المتاحة وبناء الشراكات العابرة للحدود.

وأضاف في كلمة له في افتتاح المنتدى بمدينة العلمين الجديدة اليوم بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأفريقية وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري المؤسسات المالية وقادة القطاع الخاص من أفريقيا ومختلف أنحاء العالم إن المنتدى من شأنه دعم التكامل الاقتصادي والإسهام في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ويعقد المنتدى، الذي أقر الاتحاد الأفريقي تنظيمه دوريا كل عامين بمدينة العلمين، بالتعاون بين الحكومة المصرية ومفوضية الاتحاد الأفريقي ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية أودا - نيباد والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ويتزامن المنتدى مع استضافة مدينة العلمين الجديدة الأحد أعمال الدورة الثامنة لقمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي، التي تجمع قادة الدول الأفريقية ومفوضية الاتحاد والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.