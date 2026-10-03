آلاف الإسبان يحتجون في الشوارع بسبب أزمة السكن وارتفاع الإيجارات

خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء إسبانيا، اليوم السبت، احتجاجا على أزمة السكن في البلاد، مطالبين بالحق في الحصول على سكن لائق وحماية أفضل للمستأجرين.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية "آر تي في إي" بتجمع حشود ضخمة في ساحة سيبيليس وسط مدريد.

وأظهرت الصور أشخاصا يقفون جنبا إلى جنب، فيما واصل المزيد من المتظاهرين التدفق إلى الساحة من عدة اتجاهات. وكان كثيرون يحملون لافتات ورايات احتجاجية.

وقالت فاليريا راكو المتحدثة باسم اتحاد المستأجرين في مدريد: "لقد عادت القوة إلى الشوارع".

وفي إشارة إلى التكهنات بشأن احتمال إجراء انتخابات مبكرة، أضافت: "هذه رسالة تحذير للجميع.. لن نقبل بأربع سنوات أخرى من دون معالجة هذه المشكلة في بلدنا. سيستمر هذا حتى يتغير كل شيء".

كما دعت راكو إلى إضراب عام.

وفي فالنسيا، وقعت اشتباكات محدودة بين متظاهرين والشرطة، التي استخدمت الرصاص المطاطي لتفريق الحشد، وفقا لـ"آر تي في إي".

وأفادت "آر تي في إي" بأن احتجاجات مقررة في أكثر من 50 مدينة. وتم تأجيل تجمع كان مقررا في برشلونة بسبب تحذير من سوء الأحوال الجوية.

* فشل مراسيم الحكومة بشأن الإيجارات

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يوم من رفض البرلمان مرسومين قدمتهما حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليسارية بهدف معالجة ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء، وذلك بسبب معارضة نواب محافظين وشعبويين من اليمين.

وكان جرى تقديم المرسومين عقب موجة غضب واسعة بسبب إخلاء امرأة "87 عاما" من منزلها في مدريد، وهو ما دفع بالفعل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى النزول إلى الشوارع.

وأدى فشل تمرير مراسيم الإسكان إلى إدخال حكومة سانشيز الأقلية في أزمة خطيرة. وتواجه الحكومة صعوبة في تمرير أي مبادرات عبر البرلمان منذ أن سحب حزب "معا" الكتالوني الانفصالي المحافظ، الذي يملك سبعة نواب، دعمه لها قبل أقل بقليل من عام.

* تكهنات بشأن انتخابات مبكرة

وأدت الهزيمة البرلمانية إلى تصاعد التكهنات بشأن احتمال دعوة سانشيز إلى انتخابات عامة مبكرة، بدلا من الانتظار حتى موعد الانتخابات المقبلة المقرر في منتصف العام المقبل.

وأفادت صحيفة "إل باييس"، نقلا عن مصادر مقربة من سانشيز، بأنه يعتزم تقييم حجم الاستياء الشعبي من فشل تمرير المرسومين خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل اتخاذ قرار بشأن الدعوة إلى انتخابات.