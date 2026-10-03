مصادر لـ الشروق: اتفاق بين علي الحجار والأوبرا على المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية

علمت «الشروق» أن اتفاقًا جرى بين الفنان علي الحجار وإدارة دار الأوبرا المصرية بشأن مشاركته في فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وذلك بعد أيام من إعلانه الاعتذار عن المشاركة بسبب الميزانية المخصصة للفرقة الموسيقية المصاحبة له.

وبحسب المصادر، يمهد الاتفاق لعودة الحجار إلى برنامج المهرجان، على أن تعلن دار الأوبرا لاحقًا تفاصيل مشاركته وموعد الحفل.

وكان الحجار أعلن اعتذاره عن المشاركة في الدورة الجديدة، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي يغيب فيها عن المهرجان منذ انطلاقه، وأوضح أن قراره جاء اعتراضًا على الميزانية التي اعتمدتها دار الأوبرا لأعضاء فرقته الموسيقية، والتي وصفها بأنها «ضعيفة».

ويأتي الاتفاق في أعقاب تحركات أعلنتها إدارة دار الأوبرا للتعامل مع الأزمة المتعلقة بالمخصصات المالية والأجور، والتي برزت خلال الاستعدادات للدورة الجديدة من المهرجان.

وكان الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، قد كشف خلال المؤتمر الصحفي للدورة عن لقاءات مع مسئولين بوزارة المالية، وبحث زيادة الدعم المخصص للأوبرا، بما يسمح بإعادة النظر في بعض الأجور والمخصصات المالية.

كما أكد الوكيل، في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، إقامة المهرجان في موعده، مشيرًا إلى وجود دعم يسمح بالحفاظ على العاملين بالباب الرابع وزيادة المرتبات والأجور، في ظل المناقشات التي شهدتها الفترة الماضية بشأن ميزانية الأوبرا والمخصصات المرتبطة بأنشطتها.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة دار الأوبرا خلال الفترة المقبلة التفاصيل النهائية لمشاركة علي الحجار وموعد حفله ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجاري، وتحمل اسم الفنان الراحل هاني شاكر.

والصورة المتداولة حاليًا للفنان علي الحجار مع الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، تعود إلى لقاء سابق جمعهما يوم 30 أغسطس 2026، وليست من لقاء جديد بينهما.

وكان الوكيل قد استقبل الحجار آنذاك لمتابعة مشروعه الفني والتوثيقي «100 سنة غنا»، الذي يتناول تاريخ الموسيقى والغناء المصري ويعيد تقديم تراث عدد من كبار المبدعين.