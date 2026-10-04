اتحاد الكرة: كأس الخليج محطة الإعداد الأخيرة لمنتخب الناشئين قبل كأس العالم

قال الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على منتخب مصر مواليد 2009، إن مشاركة الفراعنة في بطولة الصداقة الدولية بسويسرا كانت إيجابية للغاية، لما وفرته من احتكاك قوي وخبرات مهمة أمام مدارس كروية مختلفة من مختلف قارات العالم.

وأضاف درويش أن الهدف الأساسي من المشاركة في البطولة كان تطوير المنتخب، والوقوف على نقاط القوة والضعف، إلى جانب مساعدة الجهاز الفني واللاعبين على معالجة الأخطاء وتجنب تكرارها، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي تمثل الهدف الرئيسي للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

واستهل منتخب مصر مشواره في بطولة الصداقة بالتعادل مع كوريا الجنوبية بنتيجة 2-2، قبل أن يحسم المواجهة لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، ثم خسر أمام إنجلترا بنتيجة 2-1، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام كولومبيا بالنتيجة نفسها. وفي مباراة تحديد المراكز، خسر الفراعنة الصغار أمام كندا بنتيجة 4-2، لينهي مشاركته في البطولة بالمركز السادس.

وأشار المشرف على منتخب مصر إلى أن خوض هذه المباريات أمام منتخبات قوية منح اللاعبين والجهاز الفني فرصة مهمة لاكتساب الخبرات، والتعرف على مستوى الفريق قبل خوض الاستحقاق العالمي.

وشدد درويش على أن مشاركة المنتخب في بطولة كأس الخليج، المقرر انطلاقها يوم 17 أكتوبر الجاري، تمثل مرحلة الإعداد الأخيرة قبل كأس العالم، من خلال خوض عدد من المباريات الجديدة التي تساعد الجهاز الفني على الوقوف على جاهزية اللاعبين واختيار أفضل العناصر للمشاركة في المونديال.

وكان منتخب مصر مواليد 2009 قد شارك في بطولة الصداقة الدولية بسويسرا ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم، تحت قيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، وخاض أربع مباريات خلال البطولة أمام كوريا الجنوبية وإنجلترا وكولومبيا وكندا.