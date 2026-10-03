وزير الخارجية: مصر لا تعلق على الأحداث الداخلية في إثيوبيا أو أي دولة

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن ثوابت السياسة الخارجية المصرية تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأوضح في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر لا تعلق على أي أحداث داخلية تحدث في أي دولة في العالم ومن بينها إثيوبيا.

وأوضح أن موقف مصر مبدئي ويتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن القاهرة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول ولا تعلق على ما يحدث بها.

وأوضح أنّ مصر ترفض رفضًا قاطعًا أن يتدخل أي طرف في شأنها الداخلي أو يعلق على أمور داخلية تخصها، وبالتالي فإنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مشددًا على ثبات هذا الموقف.

وأشار إلى أن تحميل أطراف خارجية مسئولية الأزمات أمر غير مقبول وغير صحيح ولا يحقق الاستقرار المنشود، مضيفًا أن التصريحات الإثيوبية تهدف إلى الهروب من الأزمات الداخلية التي تواجهها.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تتمنى الأمن والاستقرار لكل الدول الأفريقية، مشددًا على أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية، وإنما تسعى إلى الحلول السياسية السلمية والتهدئة، بما يسمح بالتفرغ لعملية التنمية.