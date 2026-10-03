وزير الخارجية: منتدى العلمين يجمع القادة ورجال الأعمال لتعزيز التنمية في إفريقيا

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن الفكرة الأساسية منتدى العلمين إفريقيا، جاءت لجمع رجال الأعمال جنبًا إلى جنب مع القادة الأفارقة والسياسيين، بما يضمن وجود جميع أصحاب المصلحة في مكان واحد.

وأعرب خلال لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية»، عن الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لتبنيه الفكرة والموافقة عليها، موضحًا أن قرار عقد المنتدى جاء بالتوازي مع قمة الاتحاد الأفريقي لمنتصف العام التي ستعقد غدًا، بما يتيح وجود قادة الدول ورجال الأعمال ومجتمعات الأعمال معًا.

وأوضح أن المنتدى يستهدف التأكيد على وجود إرادة سياسية لدى القادة لإعطاء مساحة أكبر لرجال الأعمال وتمكينهم في إفريقيا، إلى جانب حضور المنظمات التمويلية الإقليمية والدولية لتوفير التمويل الميسر للاستثمارات، وتفعيل وتنشيط التجارة البينية بين الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن من بين رجال الأعمال المشاركين السيد دانجوتي، الذي يُعد أهم وأغنى رجل أعمال في القارة الأفريقية والذي تشرف بمقابلة الرئيس السيسي وأبدى سعادته بالمشاركة واللقاء، وتعهد بضخ استثمارات في مصر للاستفادة من الفرص الموجودة داخل الاقتصاد المصري والمناخ المواتي للاستثمار الذي نجحت الحكومة في توفيره.

وأوضح عبدالعاطي أن المنتدى يحمل رسالة اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي، ورسالة أخرى تؤكد قدرة القارة، من خلال التضامن والتعاون جنوب-جنوب، على تحقيق إنجازات كبيرة دون الحاجة إلى اللجوء للخارج.

واستشهد بسد جوليوس نيريري في تنزانيا، الذي أنجزه تحالف أفريقي ممثل في شركتي السويدي والمقاولون العرب خلال فترة زمنية محدودة، باعتباره نموذجًا للتعاون الأفريقي، مؤكدًا أهمية الإرادة السياسية لخلق مناخ مواتي للاستثمار وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والتجارة البينية.

وأكد أن مصر تقود عملية التنمية في القارة الإفريقية من خلال رؤية شاملة تربط بين الأمن والتنمية، مشددًا على أنه لا أمن من غير استقرار ولا أمن من غير تنمية مستدامة، ولا تنمية مستدامة من غير أمن.