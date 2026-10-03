الحوثي تدعي قصف أرامكو في الرياض بصواريخ ومسيرات

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أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، قصف شركة "أرامكو" السعودية في العاصمة الرياض بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وقالت إن ذلك يندرج في سياق "الرد على استهداف العاصمة صنعاء".

جاء ذلك وفق بيان متلفز للمتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، تابعه مراسل الأناضول.

وقال سريع إن الجماعة قصفت بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة شركة "أرامكو" السعودية، مدعيًا أن "العملية حققت هدفها بنجاح، ما أدى إلى اشتعال النيران بالمواقع المستهدفة".

وأضاف أن صنعاء ومحافظات يمنية تعرضت لـ60 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الغارات إلى 1420 غارة، وادعى أن تلك الغارات "سعودية".

وتوعد بأن "الحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد".

وحتى الساعة 20:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من السعودية بشأن بيان الحوثيين.

وأعلنت جماعة الحوثي في 20 يوليو الماضي ما سمته "حظرًا بحريًا" على السعودية، قبل أن تعلن لاحقًا استهداف سفن ومواقع سعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

كما شنت الجماعة هجمات على مواقع في السعودية، بينها مطارات مدنية ومنشآت لإنتاج الطاقة، ما أسفر عن ضحايا مدنيين وأضرار مادية.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.