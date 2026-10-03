السفير محمد حجازي: إثيوبيا خلقت حالة عداء مع إريتريا والصومال بالسعي للحصول على منفذ سيادي عسكري

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن فلسفة الموقف المصري تقوم على احترام قواعد القانون الدولي وسيادة الدول الوطنية، مؤكدا أن الاستقرار هو الركيزة الأساسية لتقدم القارة الأفريقية.

وأضاف خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد"، أن التوترات والانقسامات تجعل القارة عرضة للاستغلال الخارجي، مشددا أن أمن واستقرار القارة هو أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها منتدى العلمين- إفريقيا للأعمال ، فبدون استقرار لا يمكن لأي نشاط اقتصادي أو تجاري أن يزدهر.

وأعرب عن أمله في أن تدرك القيادة الإثيوبية حالة العداء التي خلقتها مع إريتريا والصومال، في محاولة للبحث عن منفذ سيادي عسكري وموطئ قدم للأسطول الإثيوبي، تهدد أمن البحر الأحمر.

وأوضح أن إفريقيا تضم 16 دولة حبيسة، منتقدا المساس بمبدأ "قدسية الحدود" الذي أقرته منظمة الوحدة الإفريقية، مشيرا إلى أن إثيوبيا تضر بالسيادة الوطنية للصومال، لا سيما أن إقليم "أرض الصومال" يُعد جزءا لا يتجزأ من الصومال الفيدرالي الموحد، من خلال سعيها لقاعدة عسكرية بها.

ولفت إلى أن إثيوبيا خلقت حالة عداء، بالرغم من أنها تمتلك منفذا بحريا تجاريا في إريتريا مرتبطا بالعاصمة أديس أبابا بخط سكة حديدية، مؤكدا أن لو كان الهدف تجاريا لقدمت الدول المجاورة التسهيلات اللازمة.

واستشهد بتقارير وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى وجود قواعد عسكرية إثيوبية تخدم "الدعم السريع" ضد الحكومة الشرعية في الخرطوم.

وأضاف أن القمة التشاورية غدا في العلمين تجمع مصر والسودان والصومال وإريتريا، تجتمع للتشاور والتنسيق حول السبيل الأمثل للتعامل مع المشهد الحالي، والتأكيد على احترام السيادة الوطنية.