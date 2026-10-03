ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل لاتهامه بالتعدي على رجل دين مسيحي ودفعه أرضًا، بسبب اصطدام سيارة القس بدراجة نارية يقودها المتهم في القليوبية.

يأتي ذلك في إطار كشف ملابسات عدة منشورات مدعومة بصورة تم تداولها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الادعاء بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على قس ونزع الصليب منه حال سيره بأحد الشوارع في القليوبية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ اليوم 3 أكتوبر الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية من أحد القساوسة، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليه بالسب والشتم حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم، ولاذه بالفرار.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وهو عاطل مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بأنه حال سير الشاكي مستقلًا سيارته الخاصة بأحد الشوارع بدائرة القسم، اصطدم بالدراجة النارية التي كان يقودها، فحدثت مشادة كلامية بينهما، وقام بدفعه، مما أدى إلى سقوط الصليب المعلق بصدره أرضًا، دون حدوث إصابات.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.