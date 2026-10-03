المنتخب يختتم  تدريبه استعدادا لودية جنوب أفريقيا

اختتم المنتخب الوطني المصري، بقيادة حسام حسن، تدريباته مساء اليوم، السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي استعداداً لمواجهة جنوب أفريقيا الودية في ختام المعسكر الحالي.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره جنوب أفريقيا في التاسعة من مساء غدٍ، الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة ودية دولية.

وشارك في المران 22 لاعبًا بعد عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية عقب انتهاء التأهيل عقب إصابته بكدمة في الفخذ خلال مباراة جنوب السودان.

وكان المنتخب الوطني استهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2027 بالتعادل مع أنجولا يوم الجمعة الماضية، ثم فاز بنتيجة 5-0 على جنوب السودان ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات.