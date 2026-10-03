فنزويلا تسلم مطلوبا لدى إف بي آي إلى الولايات المتحدة لمحاكمته

سلمت فنزويلا مواطنا مطلوبا لدى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، في أحدث مؤشر على توثيق التعاون في مجال إنفاذ القانون بين كاراكاس وإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، أن أنيبال ألكسندر كانيلون أجيري، المعروف بلقبي "بروميثيوس" أو "المهندس"، مثل أمام محكمة اتحادية في ولاية نبراسكا، أمس الجمعة، بعد القبض عليه في فنزويلا الشهر الماضي.

ودفع الرجل "50 عاما" ببراءته من اتهامات تشمل التآمر لارتكاب احتيال مصرفي وغسل الأموال وتقديم دعم مادي لإرهابيين، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

ويتهم بالمساعدة في تطوير واستخدام برمجية خبيثة لسرقة أموال من أجهزة الصراف الآلي في الولايات المتحدة، والمساهمة في تمويل أنشطة عصابة "ترين دي أراجوا" الإجرامية.

وقد تشكل قضية كانيلون سابقة مهمة في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تسلم عشرات الممولين والمسئولين الفنزويليين السابقين وغيرهم ممن يواجهون اتهامات في الولايات المتحدة.

وقالت فنزويلا، إنها رحّلت أليكس صعب، الحليف السابق البارز للرئيس المعزول نيكولاس مادورو، في مايو.

ومنذ توليها السلطة عقب إطاحة مادورو، زادت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريجيز التعاون مع واشنطن، بما في ذلك بشأن الفنزويليين الذين تطلبهم السلطات الأمريكية.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين تطلبهم السلطات الأمريكية وزير النفط السابق طارق العيسمي، المحتجز في فنزويلا منذ عام 2024.