كامل الوزير يستعرض مشروعات ربط مصر بأفريقيا: طرق وسكك حديدية وموانئ وممرات لوجستية

استعرض كامل الوزير، وزير النقل، جهود وزارة النقل في تطوير وتنمية البنية التحتية في قطاعات النقل المختلفة بمصر وربطها بمحيطها الإقليمي، وذلك خلال الجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من رؤساء الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة في المعرض الاقتصادي المقام على هامش منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال».

وأشار الوزير إلى أنه خلال السنوات الماضية، شهدت منظومة النقل في مصر طفرة غير مسبوقة، في إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، وجعل النقل قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتيسير حياة المواطن المصري، وخلق فرص عمل في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، من خلال تطوير الطرق وخطوط السكك الحديدية وشبكات النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

ونوه الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم، إلى تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في إطار تخطيط وإنشاء 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وأهمها الممران «القاهرة / أسوان / أبو سمبل» و«برنيس / أسوان / توشكى / شرق العوينات / الكفرة / انجامينا / دوالا» للربط مع الدول الأفريقية.

وقال وزير النقل إن هذه الممرات شملت تنفيذ مشروعات بمختلف قطاعات النقل؛ ففي الطرق والكباري، تم إنشاء وتطوير شبكة متكاملة من الطرق والمحاور والكباري والأنفاق، ووصلت أطوالها إلى 31.5 ألف كم طولي من الطرق، وعدد 73 محورًا على النيل، و2500 كوبري ونفق، لخدمة المجتمعات العمرانية ومناطق التنمية والإنتاج، بما أسهم في خفض زمن الرحلات ورفع كفاءة حركة الأفراد والبضائع.

وأضاف أنه تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير أسطول الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والورش الإنتاجية والعنصر البشري في قطاع السكك الحديدية، التي تصل أطوالها إلى 10 آلاف كيلومتر؛ بما يرفع مستويات الأمان والكفاءة وجودة الخدمة، مع زيادة القدرة على نقل الركاب والبضائع.

وفي مجال النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، لفت الوزير إلى استكمال إنشاء شبكة للنقل الحضري الأخضر بإجمالي أطوال حوالي 3000 كيلومتر، تشمل شبكة مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وشبكة النقل الحضري بالإسكندرية، والأوتوبيس الترددي السريع BRT، والمونوريل، وأهمها شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2250 كيلومترًا، الذي يربط مصر ببعضها ثم يمتد في اتجاه ليبيا والسودان.

وأوضح وزير النقل أن الموانئ البحرية شهدت تطويرًا شاملًا للبنية التحتية وإنشاء محطات متعددة الأغراض وتعميق الأرصفة لـ19 ميناءً، بواقع 14 ميناءً قائمًا و5 موانئ جديدة، وربطها بشبكة الطرق والسكك الحديدية، منوهًا إلى أن الموانئ المصرية تحتل مراكز عالمية في التصنيفات الدولية، وأنه بالتوازي مع ذلك تم إنشاء وتطوير الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، بإجمالي 9 موانئ برية و33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بقطاع النقل النهري، أكد الوزير العمل على تطوير الممر الملاحي لنهر النيل من رشيد ودمياط حتى أرقين، من خلال تطهير وتكريك المجرى، وإنشاء الأهوسة، وزيادة الوحدات النهرية لنقل السلع الاستراتيجية.

كما استعرض وزير النقل الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة لتوطين مختلف صناعات النقل، بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.

وحول مجال الربط مع الدول الأفريقية، أشار الوزير إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز شبكات الربط والنقل مع الدول الأفريقية، انطلاقًا من موقعها الجغرافي ودورها التاريخي في القارة الأفريقية، باعتبارها أحد أهم المقومات لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة.

وقال الوزير إن مصر ترجمت هذه الرؤية إلى خطوات ومشروعات عملية، من خلال دعم مشروعات الربط البري والبحري والسككي، وتعزيز حركة التجارة عبر الموانئ والممرات اللوجستية، والعمل على مد جسور جديدة للتواصل مع دول القارة، وفي مقدمتها مشروعات الربط البري، مثل طريق القاهرة / أرقين بطول 1262 كم كجزء من محور «القاهرة / كيب تاون» المار في 9 دول أفريقية، وتطوير الطريق الدولي الساحلي بورسعيد / السلوم بطول 800 كم للربط مع دول الساحل الشمالي في أفريقيا وتعزيز التكامل مع دول الساحل الشرقي ودول القرن الأفريقي، وطريق شرق العوينات / الكفرة بطول 370 كم كجزء من الممر اللوجستي الدولي المتكامل «برنيس – أسوان – توشكى – شرق العوينات – الكفرة – انجامينا – دوالا» للربط بين شرق وغرب القارة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات الربط السككي للربط مع دول الجوار، السودان وليبيا، من خلال مشروعي «أبو سمبل / وادي حلفا / أبو حمد» بالسودان، ومشروع «مطروح / سرت» بليبيا، وربطهما بشبكة السكك الحديدية المصرية وشبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها.

وأشار الوزير إلى تعزيز الربط البحري باستغلال الموانئ المصرية التي تم تطويرها على البحرين الأحمر والمتوسط، والتي تصل إلى 19 ميناءً بحريًا، وتطوير الأسطول البحري المصري، والعمل على تسيير خطوط ملاحية جديدة مع دول شمال وشرق وغرب أفريقيا.

وفي مجال النقل النهري، استعرض الوزير مشروع الممر الملاحي من بحيرة فيكتوريا حتى البحر المتوسط (VICMED)، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام حركة البضائع ويدعم الترابط الاقتصادي بين شعوب القارة.

كما استعرض تطوير المنافذ البرية الحدودية مع دول الجوار الأفريقية «السلوم - رأس حدربة – قسطل – أرقين»، وإنشاء مينائي «جغبوب – الكفرة» على الحدود الليبية.

وفي مجالات التعاون مع الدول الأفريقية، أكد الوزير أن مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع آفاق التعاون مع الدول الأفريقية في مجالات النقل واللوجستيات، من خلال استكمال مشروعات الربط المشتركة، وتفعيل منظومة الممرات اللوجستية، وتبادل الخبرات في إنشاء وإدارة المناطق اللوجستية.