 السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن أخشاب بحلوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن أخشاب بحلوان

مصطفى راضي
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2026 - 12:36 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2026 - 12:36 ص

 نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن أخشاب بمنطقة حلوان، دون تسجيل إصابات، فيما جرت عمليات التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب، وعلى الفور، وبناء على تعليمات اللواء وائل صبيح، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، انتقلت 3 سيارات من قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق داخل مخزن أخشاب بالكامل وورشة دهانات، فيما قطعت الأجهزة المعنية التيار الكهربائي عن موقع الحريق، لتسهيل عمليات إخماد النيران المشتعلة بالمكان.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحريق داخل الورشة، وجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الواقعة وأسباب الاشتعال.

وكشفت المعاينة التي أجراها رجال الحماية المدنية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، واقتصرت الأضرار على محتويات المخزن، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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