أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الكابل الكهربائي المتداول صورته على مواقع التواصل الاجتماعي ليس له علاقة بوقوع حادث اشتعال سيارة نقل المواد البترولية على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة، مشددًا على أن الموصلات الكهربائية كانت مشدودة وقت وقوع الحادث.

وأوضح "عبدالغني" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن الفيديوهات التي جرى تداولها خلال وقوع الحادث أظهرت أن الموصلات كانت مشدودة بالفعل.

وأضاف أن مراكز التحكم سجلت خروج دائرتين كهربائيتين عقب اندلاع الحريق، مرجحًا أن يكون ذلك نتيجة الحريق وارتفاع ألسنة اللهب، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يتسبب في انقطاع التغذية الكهربائية.

وأشار إلى أن الشبكة مصممة بحيث يكون لكل منطقة أكثر من مصدر للتغذية الكهربائية، موضحًا أنه فور فصل الدائرتين جرى تحويل التغذية إلى مصدر بديل، واستمرت الكهرباء دون انقطاع حتى خلال أعمال رفع آثار الحادث من الطريق.

وكانت وزارة الصحة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى مصرع 30 شخصًا وإصابة 15 آخرين في حصيلة غير نهائية، مشيرة إلى مشاركة 39 سيارة إسعاف، مؤكدة متابعة الموقف عن كثب، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تداعيات الحادث الأليم الذي وقع أمس على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ووجّه الرئيس السيسي الجهات المعنية بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، مع توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، وسرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية على الطريق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.