في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للاستجابة لحادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، كثفت المؤسسات الصحية والطبية التابعة لعضويته جهودها لتقديم الدعم الطبي والعلاجي للمصابين، وتوفير أوجه الرعاية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي هذا السياق، أعلنت مؤسسة مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق استعدادها التام لاستقبال مصابي الحادث، وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للحالات، مع تخصيص الخط الساخن رقم (16863) لتلقي طلبات نقل المصابين وتيسير وصولهم إلى المستشفى.

كما أتاحت مؤسسة مرسال خدمات الطوارئ لتقديم الدعم اللازم للمصابين، داعية الراغبين في طلب خدمات الطوارئ إلى التواصل عبر الخط الساخن رقم (19340).

وعلى صعيد متصل، استقبلت مستشفيات جامعة القاهرة وقصر العيني حالتين من مصابي الحادث، حيث جرى توفير الرعاية الطبية اللازمة لهما، مع متابعة حالتهما الصحية بصورة مستمرة. ووجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ ومستشفى الحروق، وتسخير الإمكانات الطبية والبشرية اللازمة لاستقبال أي حالات أخرى، وضمان تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين.

وأكدت مستشفيات جامعة القاهرة جاهزيتها للتعامل مع تداعيات الحادث، مع استمرار التنسيق بين الأقسام الطبية المختصة وتوفير الأطقم الطبية والتمريضية والأدوية والمستلزمات اللازمة وفقًا لطبيعة كل حالة.

وتأتي هذه التحركات في إطار تكامل جهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ، وتوفير الدعم الصحي والإنساني للمصابين، بما يضمن وصولهم إلى الرعاية الطبية اللازمة.