أعلن الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، الجاهزية الكاملة لمستشفيات الجامعة الثلاثة بالقاهرة؛ الحسين، وسيد جلال، والزهراء لاستقبال مصابي حادث حريق الطريق الدائري، وتسخير جميع إمكاناتها لتقديم الرعاية الطبية اللازمة على أكمل وجه.

ووجه رئيس الجامعة، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات، وتجهيز أقسام الطوارئ والرعاية المركزة، ووحدات الحروق، مع تأمين مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم، وانتظام الفرق الطبية والتمريضية بكامل طاقتها؛ لضمان التدخل الفوري مع الحالات المصابة فور وصولها.

وأكد أن جامعة الأزهر برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تضع جميع قدراتها الطبية وكوادرها البشرية في خدمة المصابين خلال هذه الظروف الإنسانية الصعبة، مشددًا على أن مستشفيات الجامعة ستظل في طليعة المؤسسات الداعمة لأبناء المجتمع في مختلف الأزمات.

وحثَّ الفرق الطبية والتمريضية على مضاعفة الجهود وتوفير أقصى درجات الرعاية للمصابين، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته، وأن يمُنَّ بالشفاء العاجل على المصابين، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.