قال هاشم عبد الرازق، شاهد عيان على حادث اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية على الطريق الدائري في الجيزة، إنه رأى الحادث بدأ باصطدام بين سيارة ملاكي سوداء اللون وسيارة النقل من الجانب، ما أدى إلى ثقب أحد إطارات السيارة الكبيرة وانفجاره.

وتابع "عبد الرازق" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أنه كان يستقل ميكروباص وقت وقوع الحادث، وتمكنوا من تجاوز السيارتين والابتعاد عنهما بنحو 50 مترًا، قائلاً: "إحنا كلنا في الفرقعة اتشاهدنا".

وأضاف أن سيارة النقل انقلبت على جانبها واصطدمت بالسور الخرساني الفاصل بين اتجاهي الطريق، ثم عبرت إلى الاتجاه المعاكس، بينما دارت السيارة الملاكي بزاوية 180 درجة، حتى أصبح مقدّمتها في مواجهة الاتجاه المعاكس.

واستكمل أنه نظر خلفه فوجد سيارة النقل مقلوبة، وما إن توقع انفجارها حتى اندلعت النيران بها، وسمع نحو 8 انفجارات متتالية عقب انفجار السيارة المحملة بالمواد البترولية، مشيرًا إلى وجود العديد من السيارات بالقرب منها وقت وقوع الحادث، وتوجد جراجات أسفل الكوبري.

واستطرد أنه نزل من الميكروباص محاولًا معرفة ما يحدث ومساعدة إنقاذ المتضررين، منتقدًا انشغال الكثير من الأشخاص بتصوير الحادث بدلًا من محاولة تقديم المساعدة، قائلًا: "التليفون كان معايا ماخدتش صورة واحدة".

وكانت وزارة الصحة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى مصرع 30 شخصًا وإصابة 15 آخرين في حصيلة غير نهائية، مشيرة إلى مشاركة 39 سيارة إسعاف، مؤكدة متابعة الموقف عن كثب، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تداعيات الحادث الأليم الذي وقع أمس على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ووجّه الرئيس السيسي الجهات المعنية بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، مع توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، وسرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية على الطريق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.