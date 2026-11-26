أعرب القس بطرس فؤاد الأمين العام لمجلس كنائس مصر عن تضامنه الكامل مع جميع المتألمين والمتضررين من حادث الحريق المأساوي الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وتقديره لجهود رجال الحماية المدنية والإسعاف وكافة الأجهزة المعنية التي تبذل جهودها في التعامل مع تداعيات الحادث وتقديم الدعم للمصابين.

وأشار في بيان أصدره عن مجلس كنائس مصر إلى متابعته بقلوب يعتصرها الألم تداعيات الحادث والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

كما لفت إلى أن الكنائس المصرية رفعت صلواتها إلى الله، ضارعة إليه أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته، ويمنح أسرهم وذويهم التعزية والعزاء الإلهي، وأن يمد يده بالشفاء العاجل لكل المصابين، ويمنحهم القوة والرجاء لتجاوز هذه المحنة.

وتابع: "كما وإذ تتشارك الكنائس في الصلاة من أجل كل نفس متألمة، فإنها تؤكد أن المحبة والتضامن والوقوف إلى جوار الإنسان في أوقات الألم هي جوهر رسالتنا المسيحية وشهادتنا المشتركة".