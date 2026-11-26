قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن حادث اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية على الطريق الدائري يمثل يومًا حزينًا ومصابًا كبيرًا، مؤكدًا ضرورة التزام التغطية الصحفية بالمعايير المهنية والأخلاقية وتجنب نشر الصور والمقاطع الدامية للمصابين والمتوفين، أو أي محتوى يمس الكرامة الإنسانية ويضاعف آلام أسر الضحايا.

وأوضح "البلشي" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن النقابة لم تدعُ إلى حظر تصوير المصابين، وإنما حظر نشر الصور الدامية لهم أو نشر صور دون الحصول على إذن، مشيرًا إلى أن نقل الواقع لا يعني نشر كل ما يحدث، وأن صور الحريق وحجمه نقلت بالفعل مدى الكارثة.

وأضاف أن توجيهات النقابة تشمل الالتزام بنقل الأرقام الدقيقة، والاستئذان قبل إجراء أي لقاء مع أسر الضحايا، وعدم مطاردتهم أو توجيه أسئلة استفزازية إليهم، مؤكدًا أن هذه الدعوة تأتي في إطار الالتزام بأخلاقيات المهنة ومعايير التغطية الصحفية للحوادث.

وأشار إلى أن الحصر النهائي لأعداد الضحايا والمصابين مسئولية الجهات الرسمية، موضحًا أن شهادات شهود العيان قد تتأثر بهول المشهد، ولذلك يجب تحري الدقة وعدم اعتماد الأرقام إلا بعد إعلانها من الجهات المختصة.

واستكمل أنهم في انتظار نتائج التحقيقات وإعلان المسئوليات المتعلقة بالحادث، مشددًا على أن دورهم حاليًا تقديم تغطية مهنية ودقيقة، بعيدًا عن انتهاك خصوصية الضحايا وأسرهم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى مصرع 31 شخصًا وإصابة 15 آخرين في حصيلة غير نهائية، مشيرة إلى مشاركة 39 سيارة إسعاف، مؤكدة متابعة الموقف عن كثب، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تداعيات الحادث الأليم الذي وقع أمس على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ووجّه الرئيس السيسي الجهات المعنية بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، مع توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، وسرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية على الطريق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.