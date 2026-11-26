أعرب حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عن بالغ الحزن والأسى إزاء الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، إثر اشتعال النيران في سيارة نقل مواد بترولية أعلى الطريق الدائري، وامتدادها إلى عدد من السيارات، ما أسفر عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 15 آخرين، مقدمًا خالص العزاء لأسر الضحايا، وصادق الدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد الحزب أن هذا الحادث يستوجب مراجعة جادة لمنظومة السلامة والوقاية، لا سيما فيما يتعلق بنقل المواد البترولية والخطرة، والرقابة على المركبات، ومدى الالتزام باشتراطات التأمين ومعايير الأمان على الطرق.

وشدد الحزب على ضرورة إجراء تحقيقات دقيقة وشفافة لكشف أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره وفقًا للقانون، مع اتخاذ إجراءات تصحيحية تضمن معالجة أوجه القصور ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وثمّن الحزب جهود الحماية المدنية والإسعاف والأطقم الطبية والأجهزة المعنية في التعامل مع الحادث، مؤكدًا أهمية استمرار الرعاية الطبية للمصابين وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا.

وأكد حزب المصريين الأحرار أن حماية أرواح المواطنين ليست مجرد استجابة لتداعيات الحوادث، بل مسؤولية مؤسسية تبدأ بالوقاية والرقابة الاستباقية، وأن كفاءة منظومة السلامة تُقاس بقدرتها على منع الكوارث قبل وقوعها؛ فحياة الإنسان تظل أولوية لا تقبل التهاون أو التأجيل.