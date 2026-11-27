أقامت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بجميع مساجد الجمهورية، عقب صلاة الجمعة، ترحما على أرواح الضحايا، ومواساة لأسرهم وذويهم.

وجاءت إقامة صلاة الغائب تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي وجه بأدائها في جميع المساجد الجامعة على مستوى الجمهورية، تعبيرا عن التضامن مع أسر الضحايا ومشاركة لهم في مصابهم، وتأكيدا على قيم التراحم والتكافل التي تجمع أبناء المجتمع المصري.

وفي سياق متصل، خصصت وزارة الأوقاف الخطبة الثانية لصلاة الجمعة، اليوم، للحديث عن أهمية التكاتف والتراحم والتعاون وقت الأزمات، وذلك مواكبة للأحداث الراهنة وتداعيات حادث الطريق الدائري، وما خلفه من ضحايا ومصابين، وما تستدعيه هذه الظروف من تلاحم وتضامن بين أبناء المجتمع.

وتناولت خطبة الجمعة أهمية الوقوف إلى جانب المتضررين ومساندة أسر الضحايا والمصابين، وترسيخ معاني الأخوة والتكافل الإنساني، والتأكيد على أن أوقات الشدائد تتطلب تضافر الجهود وتقديم الدعم والمساندة، بما يعكس حقيقة الترابط بين أفراد المجتمع.

كما أكدت الخطبة أن التراحم والتعاون من القيم الأساسية التي يدعو إليها الدين الإسلامي، وأن مواجهة الأزمات مسئولية مشتركة تستوجب تغليب روح الأخوة والمصلحة العامة، والحرص على مساندة الآخرين، وعدم التخلي عنهم في أوقات المحن والابتلاءات.

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قد وجه بتخصيص الخطبة الثانية للحديث عن حتمية التكاتف والتراحم والتعاون وقت الأزمات، مشيرا إلى ما تفرضه هذه المواقف من مسؤولية مشتركة وتضامن صادق بين أبناء المجتمع.

وأكدت وزارة الأوقاف أن وحدة المصريين وتماسكهم ووقوف بعضهم إلى جوار بعض في أوقات الشدائد، تمثل إحدى صور الوعي الوطني والتكافل الإنساني وصدق التدين، مشددة على أن تجاوز الأزمات يتطلب تضافر الجهود والتمسك بروح الأخوة والمسؤولية المشتركة.