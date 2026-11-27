دافعت القوات المسلحة الفلبينية اليوم الجمعة، عن حق البلاد في إبرام اتفاقيات دفاعية وأمنية مع دول أخرى، قائلة إن مثل تلك الشراكات ضرورية لحماية الأراضي الفلبينية والحقوق البحرية والحفاظ على الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وفي بيان صادر اليوم الجمعة، قال الجيش الفلبيني إن جهوده لتعزيز الدفاع الإقليمي والأمن البحري موجه بالحاجة إلى حماية البلاد ودعم النظام الدولي الذي يستند إلى قواعد، حسب صحيفة مانيلا تايمز اليوم الجمعة.

وقالت القوات المسلحة الفلبينية "بوصفها دولة سيادية، فإن الفلبين حرة في المضي قدما في التعاون الدفاعي والأمني مع دول تشاركها نفس وجهات النظر".

وأضافت أن استعداد دول أخرى لإبرام مثل تلك الاتفاقيات تظهر دعمها للحقوق البحرية القانونية للفلبين ورؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

جاء هذا البيان وسط جهود مستمرة من قبل مانيلا لتوسيع شراكاتها الدفاعية وتعزيز قدراتها العسكرية، مع استمرار التوترات في بحر الصين الجنوبي، حيث شكلت تحركات الصين لزيادة نفوذها تحديا لمطالبات الفلبين بأحقيتها في السيطرة وأنشطتها البحرية.

يشار إلى أن الفلبين تعزز تعاونها الأمني مع حليفتها التقليدية، الولايات المتحدة، بينما توسع علاقاتها الدفاعية مع شركاء آخرين، بما في ذلك اليابان وأستراليا والعديد من الدول الأوروبية.

يذكر أن الصين و الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان وإندونيسيا تتنازع على ملكية جزر في بحر الصين الجنوبي الذي شهد مواجهات في السنوات الأخيرة، لا سيما بين القوات وأساطيل الصيد الصينية من جهة، والفلبينية والفيتنامية من جهة أخرى.