قال الإعلامي شريف عامر، إن مشهد احتراق 27 سيارة على الطريق الدائري وسقوط 31 ضحية يمثل صدمة لجميع المصريين، مشيرا إلى أن متابعة صور وتداعيات الحادث أوجدت حالة من «العجز بسبب كثرة الأسئلة» التي لا يمكن تقديم إجابة عنها جميعًا.

وتساءل خلال برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» : «إزاي نقدر نتصور أن في ساعات على طريق مثل الطريق الدائري يتحول لمشهد شبه مشهد عسكري، إما أنه مشهد حربي في حرب، أو مشهد سينمائي لموقع حرب, لا يتهيَأ لي أننا رأينا هذه الصور من قبل, صور لـ 27 سيارة تحترق على طريق يمشي فيه ملايين المصريين يقضون فيه ساعات طويلة يوميا».

وشدد أن كل مشاهد الحادث وعناصره تمثل صدمة للجميع، لكن كل هذه الصدمة لا تساوي لحظة أو دقيقة يعيشها حاليًا أهالي الضحايا، موضحا أن هناك 31 اسما ينتمون إلى 31 أسرة، لا يزالون حتى الآن في لوعة وحيرة وعذاب للتعرف على فقيدهم، بعد أن أدت قوة النار والاحتراق إلى عدم تمكنهم من التعرف على الضحايا.

وأشار إلى أن هناك أسئلة كثيرة في العقل يجب تقديم إجابات عنها ولا يمتلك إجاباتها، مؤكدا أن النيابة ستجيب عن الكثير من الأسئلة ولكن جانب أسئلة أخرى يتعين على المجتمع البحث عن إجابة لها، معقبا: «أسماء ناس بني آدمين من لحم ودم كانوا راجعين إلى بيوتهم ومرجعوش».

ولفت إلى وجود سيل من رسائل الدعم على المستويات الفردية والرسمية والشخصية والدول، مؤكدا أن من دفعوا ثمن هذا الحادث تغيّرت حياتهم إلى الأبد في لحظة، فمنهم من كان ينتظر رب البيت ليعود في موعده فلم يعد، ومنهم من كان ينتظر أخا أو أختا.

ونوه إلى احتراق سيارات بعض المواطنين، موضحا أن هناك تصريحات خرجت من مجلس الوزراء اليوم تفيد بوجود تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل مع كل ما يرتبط بحصر الخسائر التي نتجت عن الحادث.

وتساءل «عامر» حول الآليات التي سيتم من خلالها الحصر أولا، ثم الصرف ثانيًا، مستشهدا بنموذج الشاب الذي كان يقود سيارة «أوبر» وقفز من السيارة وتركها مصدر رزقه وكتب الله له السلامة.

وشدد أن العمر «لا ثمن له ولا يوجد أي تعويض عنه»، ولكن الشاب بعد نجاته يستيقظ في الصباح متسائلا عن كيفية فتح بيته بدون هذه السيارة، وما إذا كانت السيارة يمكن أن تعود أم لا.