قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحصيلة النهائية لضحايا حادث حريق دائري الوراق 31 حالة وفاة و26 مصابًا، مقدمًا خالص التعازي لأسر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، مع الإعلامي عمرو حافظ، مساء الخميس، عن تفاصيل الحالة الصحية للمصابين الذين نُقلوا إلى المستشفيات، مشيرًا إلى خروج 7 حالات غادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية واستقرارها، فضلا عن وجود 19 مصابًا تحت العلاج يتواجدون حاليًا بالمستشفيات، بينهم 5 حالات في العناية المركزة نظرًا لحاجتهم إلى متابعة طبية دقيقة، بينما تتلقى بقية الحالات الرعاية اللازمة في الأقسام الداخلية.

وفيما يتعلق بصعوبة التعرف على هوية الضحايا نظرًا لتفحم الجثامين، أوضح أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بالاستعانة بتحليل البصمة الوراثية، مؤكدًا أن مصلحة الطب الشرعي والمعمل الجنائي قد بدأ بالفعل في سحب العينات اللازمة من الجثامين ومن أهالي المفقودين المتواجدين أمام المستشفيات، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على إجراء المطابقة، إلا أن طبيعة هذه التحاليل تستغرق بعض الوقت لحين ظهور النتائج النهائية.

وردًا على تساؤلات حول وجود مفقودين خارج حصيلة الضحايا المعلنة، لفت إلى أن ظاهر الأمور والاحتمال الأغلب يرجح أن يكون المفقودون هم أنفسهم الجثامين التي يجري فحصها حاليًا لتحديد هويتها، معربا عن أمله في ألا يكون بعض المفقودين من ضمن ضحايا الحادث.

