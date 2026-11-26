نفى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، صحة ما تردد بشأن اضطرار بعض الأطباء في مستشفى بولاق الدكرور للعمل 12 ساعة متواصلة والحاجة إلى أطقم طبية المتخصصة لعلاج الحروق بحادث دائري الوراق، مؤكدا أن جميع مستشفيات الوزارة تضم أقساما للحروق وأعضاء هيئة تدريس واستشاريين متخصصين.

وقال خلال برنامج «آخر النهار» مع الإعلامي خالد أبو بكر عبر «النهار» إن بولاق الدكرور «أحدث وأرقى مستشفى من حيث الإمكانيات والتجهيزات» ويمتلك أحدث الأجهزة التي قد لا تتوفر في أي مكان آخر للتعامل مع حالات الحروق، وتفقدها رئيس مجلس الوزراء، داعيا إلى التوجه للمستشفى والتواصل مع الوزارة من هناك.

وأضاف أن الوزارة لديها تواصل مستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، مثل مستشفى الناس ومستشفى أهل مصر، لافتا إلى أن هبة السويدي وأيمن عباس تواصلا معه شخصيا ويترجّيان استقبال بعض الحالات للمساهمة في هذا العمل الإنساني.

وأكد أن الكوادر الطبية في وزارة الصحة، سواء من أطقم التمريض أو الفرق الصحية، «تؤدي عملها على أكمل وجه وبحب ووطنية كبيرة»، منوها أن سرعة الاستجابة منذ أول 8 دقائق بعد وقوع الحادث وحتى الآن تحظى بإشادات ورسائل تقدير من زملائه الوزراء.

وأكد أن ما تقوم به الوزارة وأطقمها الطبية ومرفق الإسعاف هو واجبهم الأساسي الذي لا يمثل شيئا إضافيا، لكن التدريب والتأهيل المستمر عبر سنوات طويلة من التعامل مع أزمات متكررة أكسبهم القدرة على التعامل مع الأزمات في منتهى السرعة.

وأشار إلى التحرك السريع على المستوى الإعلامي أيضا، بعد أن أصدرت الوزارة نحو 8 بيانات إعلامية لعدم ترك المجال لأي جهة معادية أو أي جهة أخرى للتنبؤ أو نشر أخبار كاذبة، موضحا أن الوزارة كانت على رأس الحدث منذ أول 10 دقائق بعد الحادثة، سواء من الناحية الطبية أو الإعلامية، للوجود داخل المجتمع وطمأنة المواطنين في هذا الظرف.