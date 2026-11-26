- جثامين متفحمة ومصابون يصرخون وأهالى يحاولون إنقاذ الضحايا

- ناجون: الأسفلت تحول إلى كتلة من النيران.. وشهود عيان: انتشلنا أشلاء مجهولة الهوية بينها رضيع فى أحضان أحد والديه

- شباب يحاولون إنقاذ الضحايا قبل وصول سيارات الإطفاء والإسعاف

رصدت «الشروق» المشاهد المأساوية لحادث انقلاب سيارة مواد بترولية على الطريق الدائرى فى منطقة الوراق والذى راح ضحيته 31 شخصا وأصيب 26 آخرين، وتفحمت فيه 30 سيارة ودراجة نارية أول أمس.

ومن ضمن ما وثقته «الشروق» صور لضحايا احترقت أجسادهم، ومصابون يصرخون من هول الفاجعة والألم، فضلًا عن مواطنين فقدوا سياراتهم وممتلكاتهم التى يمثل بعضها مصدر رزقهم.

ووسط اشتعال الأرض وتصاعد ألسنة اللهب من السيارات، تواجد عدد من الشباب الذين حاولوا إنقاذ الضحايا، قبل وصول عشرات سيارات الإطفاء التى بدأت فى إخماد الحريق، وسيارات الإسعاف التى سارعت إلى نقل المصابين لتلقى الإسعافات اللازمة.

وبعد انحسار النيران، توجه رجال الإسعاف والحماية المدنية، بمساعدة الأهالى، إلى السيارات المتفحمة لانتشال جثامين الضحايا الذين لم يتمكنوا من النجاة، وتراصت الجثامين على جانب الطريق قبل نقلها إلى المستشفيات.

ومن بين المشاهد التى رصدتها «الشروق» وسط الفاجعة، سائق جلس أعلى حطام سيارته الملاكى فى حالة من الحزن الشديد، والدموع تنهمر من عينيه، بينما حاول بعض أقاربه مواساته وتهدئته، مرددين: «أهم حاجة سلامتك.. كل شىء يتعوض».

وفى جانب آخر، جلس أحد الأشخاص، يعمل فى بيع الحلويات، بجوار دراجته النارية «تروسيكل» التى تفحمت أعلى الطريق الدائرى، محاولًا جمع ما تبقى منها بعدما حولتها النيران إلى خردة، وبالقرب منه، وقف أحد السائقين متسائلًا عن مصير سيارته التى تفحمت بالكامل.

وعلى جانب الطريق، ظهرت سيارة ربع نقل محملة بعلب «لبن الأطفال» وبعض الأدوية، وقد تفحمت بالكامل، وعلى بعد أمتار منها، تفحمت أعداد كبيرة من الغسالات الكهربائية.

وقال أحد أهالى منطقة الوراق، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن سيارة المواد البترولية اصطدمت بالحاجز الخرسانى الفاصل بين الاتجاهين، عقب فقدان سائقها السيطرة عليها، ما أدى إلى انقلابها وتسرب المواد البترولية على الطريق.

وأضاف أنه بعد دقائق من انقلاب الشاحنة، وقع انفجار كبير هز أرجاء المنطقة، مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب، أعقبته انفجارات متتالية لعدد من السيارات التى امتدت إليها النيران.

وقال شاهد عيان آخر إن أهالى المنطقة صعدوا إلى الطريق الدائرى، وتمكنوا من إنقاذ عدد كبير من المصابين العالقين وسط النيران، كما ساعدوا فى انتشال جثامين الضحايا المتفحمة من داخل السيارات.

وأضاف أن الأهالى جمعوا الجثامين والأشلاء مجهولة الهوية على جانب الطريق، وغطوها بالبطاطين، وفرضوا كردونًا حولها لحين وصول سيارات الإسعاف وتسليمها إليها.

وأضاف أن من بين الجثامين التى جرى انتشالها جثمان طفل رضيع كان فى أحضان أحد والديه داخل سيارة «تمناية»، إلا أن تفحم الجثامين حال دون التعرف على ما إذا كان الشخص الآخر والده أم والدته، مشيرًا إلى وجود عدد من علب لبن الأطفال داخل السيارة.

وتحدثت «الشروق» إلى عدد من الناجين من الحريق، من بينهم سائق ونش أعطال، قال إنه كان يسير على الطريق محملًا بسيارة معطلة، ومتجهًا لتسليمها إلى صاحبها، عندما فوجئ بسيارة المواد البترولية تصطدم بالحاجز الخرسانى وتنقلب على جانبها الأيسر، ما أدى إلى تسرب المواد البترولية وانتشارها على الطريق.

وأضاف أن المواد البترولية انتشرت بسرعة كبيرة، وتحول الطريق الأسفلتى إلى ما يشبه كتلة من اللهب، موضحًا أنه تمكن من إنقاذ نفسه بأعجوبة بعدما ترك الونش والسيارة المحملة عليه وفر هاربًا، مشيرًا إلى أن الونش والسيارة تفحما بالكامل، فيما لم يتمكن عدد من قائدى السيارات الأخرى من النزول منها أو الفرار قبل اشتعال النيران، ليتفحموا داخل سياراتهم.

ومن جانبه، روى عودة حسن، مالك إحدى السيارات المتفحمة فى الحادث، تفاصيل نجاته، قائلًا إنه كان يسير فى طريقه وفوجئ بوقوع الانفجار وتسرب المواد البترولية من الشاحنة على الطريق.

وأضاف أن الطريق أصبح زلقًا، ما أفقده السيطرة على سيارته قبل اشتعال النيران بها، موضحًا أنه تمكن من النزول منها والفرار بعيدًا، بينما تفحمت سيارته بالكامل.

وقال حسام محمد صلاح، أحد العاملين بكشك أسفل الطريق الدائرى، إنه كان موجودًا برفقة صديقه عندما سمع صوت فرملة قوية أعقبه ارتطام شديد، تسبب فى اهتزاز المنطقة، مرددًا: «من شدة التصادم كان فى هزة شديدة ورعب».

وتابع صلاح، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه بعد ثوانٍ معدودة من صوت الارتطام، فوجئ بسماع انفجارات شديدة ومتتالية لا تتوقف، مشيرًا إلى أنه ترك طفلًا داخل الكشك، وهرول برفقة أهالى المنطقة من قاطنى العقارات المجاورة وأصحاب المحلات التجارية لمحاولة إنقاذ المتواجدين فى موقع الحادث.

وأوضح أن الجميع استعان بطفايات الحريق الصغيرة الموجودة داخل المحلات، ظنًا منهم أن الحريق محدود، لكنهم فوجئوا بتحول المنطقة إلى كتلة من النيران، لم يتمكن أحد من التدخل أمامها، سوى إبلاغ الأجهزة الأمنية التى انتقلت على الفور إلى موقع البلاغ.

وأشار الشاهد إلى أن النيران امتدت أيضًا إلى مخزن خردة أسفل الطريق الدائرى، ما أصاب الأهالى بالذهول والتشتت بشأن الأولوية فى التدخل، قبل أن تتجه أنظارهم إلى محاولة السيطرة على حريق المخزن، خوفًا من امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، قائلًا: «المخزن وسط العقارات.. لو النيران امتدت كانت هتبقى كارثة».

فيما روى ملاك جلال، أحد الناجين من الحريق، تفاصيل اللحظات الأولى لانقلاب ناقلة البترول، موضحًا أنه أثناء عودته بسيارته إلى منزله بالوراق، فى الاتجاه المعاكس لطريق الشاحنة المحملة بالمواد البترولية، فوجئ بسيارة ملاكى تسير بسرعة بالقرب من الشاحنة وتحاول تخطيها، ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة النقل، وانقلابها وانتشار المواد البترولية على الطريق لمسافة عدة أمتار أسفل السيارات.

وأضاف أنه فى ثوان معدودة تحولت المنطقة لقطعة من النيران، وقتها حاول البعد بالسيارة عن النيران بسيارته الملاكى إلى جانب الطريق، لكنه فوجئ بأن سيارته طالتها النيران، وقتها استغاث بأحد الأهالى الذين تدخلوا لمحاولة إنقاذه والنزول من السيارة، مشيرًا إلى أنه فور نزوله تفحمت السيارة فى دقائق هى وباقى السيارت التى تواجدت فى منطقة الحادث.