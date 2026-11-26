- والهلال الأحمر يعرض صور الجثامين على الأسر

تحولت أروقة وبوابات مستشفيات الجيزة والقاهرة التى استقبلت ضحايا ومصابى حادث طريق دائرى الوراق، إلى وجهة لعشرات العائلات المكلومة، حيث بدأت أسر المفقودين رحلة شاقة للبحث عن ذويهم بين قوائم المصابين وثلاجات حفظ الموتى.

ساعات طويلة قضتها الأسر متشبثة بأى خيط أمل، تابع الأهالى الصور والبيانات، وترقبت نتائج الفحوصات الطبية لحسم مصير أبنائها الذين اختفوا وسط ألسنة اللهب، فى مشهد إنسانى اختلطت فيه الدموع بالدعاء.

واستقبل مستشفى إمبابة العام عددا من ضحايا ومصابى الحادث، وسط حالة من الارتباك والترقب بين الأهالى الذين توافدوا للاطمئنان على ذويهم.

وبمجرد وصول «الشروق» إلى المستشفى، صباح أمس، بدت آثار الحادث حاضرة بقوة، فيما حاولت الأسر الوصول إلى أى معلومات تطمئنها على أبنائها فى ظل صعوبة التواصل أو معرفة تطورات حالتهم الصحية.

وازدادت حالة الحزن داخل المستشفى مع وفاة أحد المصابين الذين كانوا يتلقون العلاج داخل قسم العناية المركزة، وفقاً لمصادر طبية، ما أضاف مزيداً من الألم إلى المشهد.

وحاولت «الشروق» الوصول إلى الأهالى داخل المستشفى للوقوف على تفاصيل الحادث وملابساته، إلا أن كثافة وجودهم وصعوبة التحرك حالت دون إجراء مقابلات مباشرة.

وعكس المشهد حجم المعاناة التى لم تقتصر على المصابين، بل امتدت إلى أسر كاملة وجدت نفسها أمام ساعات من الترقب لمعرفة مصير ذويها.

من جانبه، نعى أحمد الأنصارى، محافظ الجيزة، ضحايا الحادث، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. ووجّه المحافظ، الأجهزة التنفيذية بتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للأسر، وتيسير الإجراءات اللازمة، والتأكد من توفير الرعاية الطبية المتكاملة، مشددا على الدفع بالمعدات وفرق العمل لترميم الأجزاء المتضررة من الطريق واستبدال الحواجز الخرسانية لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وفى محيط مستشفى بولاق الدكرور العام، رصدت «الشروق» توافد عدد من أسر الضحايا والمفقودين للبحث عن ذويهم وسط حالة من القلق، بالتزامن مع تواجد فرق الهلال الأحمر التى تولت تسجيل بيانات الأهالى وأوصاف المفقودين فى محاولة للمساعدة فى التعرف على هوياتهم.

وعرضت فرق الهلال الأحمر صورا للضحايا أمام المستشفى لمساعدة الأسر، فيما شهد محيط المستشفى تواجد سيارات الشرطة، بالتزامن مع وقوع مشادات محدودة بين بعض الأهالى وأفراد الهلال الأحمر بسبب رغبة العائلات فى الدخول للاطمئنان على ذويهم.

وقال أحد الأهالى بنبرة حزينة: «عايز أشوف أى حاجة من الضحايا حتى لو الملابس أو الأحذية علشان أعرف ابنى هنا ولا لأ».

وعلى بوابة المستشفى وقفت أم خمسينية تبكى، مناشدةً أفراد الأمن السماح لها بالدخول لرؤية الجثامين، ليتوجه إليها فريق الهلال الأحمر لمساعدتها بعرض صور الحالات المتواجدة داخل المستشفى، بينما لا تزال أسر المفقودين تنتظر ظهور نتائج تحاليل (DNA) لعدد من الضحايا والمصابين مجهولى الهوية لحسم مصيرهم.

على صعيد آخر، استقرت الحالة الطبية لأم ونجلتها من ذوى الهمم «صم وبكم» بعدما وصلتا إلى طوارئ قصر العينى ضمن ضحايا الحادث، حيث استقلت الأم سيارة أجرة «تاكسى» وتوجهت بنجلتها إلى مستشفيات جامعة القاهرة عقب إصابتهما بالنيران.

واستقبلت المستشفى الحالتين وقدمت لهما الرعاية اللازمة بعد التحقق من بياناتهما، وبحسب التقديرات الطبية المبدئية تعانى الابنة من حروق بنسبة 45%، بينما تعانى الأم من حروق متفرقة، حيث جرى فصلهما فور الوصول لاختلاف الاحتياجات الطبية، قبل أن تقرر المستشفى نقلهما إلى رعاية واحدة مع استمرار تقديم العلاج بالتنسيق مع جراحة التجميل والحروق بعد التأكد من عدم احتياجهما لأجهزة تنفس صناعى.

وأجرى حسام صلاح، عميد كلية الطب قصر العينى، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، مرورا ميدانيا أمس، بمستشفى الطوارئ؛ للاطمئنان على المصابين، يرافقه أحمد ماهر مدير المستشفى، وأحمد جميل نائب المدير، وأعضاء هيئة التدريس فى تخصصات الطب النفسى والحروق والتخدير.

واطّلع عميد الكلية على الخطط العلاجية المتبعة، موجّها بتوفير دعم نفسى متخصص للمصابين خلال مراحل التعافى، وإعداد تقرير دورى بتطورات حالتهم لرفعه إلى محمد سامى عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، مع استمرار رفع درجة الاستعداد بالمستشفى.