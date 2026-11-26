- بيانات عاجلة لاستدعاء الوزراء المعنيين وتحديد المسئوليات وتشديد الرقابة على سيارات نقل المواد البترولية

أعاد حادث اشتعال النيران فى سيارة محملة بالمواد البترولية أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الوراق، ملف سلامة الطرق وضوابط نقل المواد الخطرة إلى واجهة الاهتمام البرلمانى، وسط مطالب بتحديد المسئوليات ومحاسبة المقصرين.

وطالبت إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بمراجعة منظومة النقل ومرافقها، وتحديد أوجه القصور والمسئوليات، وضمان حقوق الضحايا والمصابين وأسرهم، ووضع خطة وطنية واضحة للحد من تكرار هذه الحوادث، تتضمن إجراءات تنفيذية ومواعيد محددة وآليات للمحاسبة والمتابعة.

وأضافت سعيد، لـ«الشروق»، أن حماية أرواح المواطنين مسئولية أصيلة للدولة، لا تتوقف عند التحقيق فى أسباب الحوادث بعد وقوعها، بل تبدأ بتقييم إجراءات الوقاية والصيانة والتشغيل والرقابة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، أيا كان موقعه أو مستوى مسئوليته.

وأكدت: «المساءلة لا ينبغى أن تنتهى عند المسئول المباشر عن الحادث، بل يجب أن تمتد إلى كل جهة أو مسئول ثبت إخلاله بواجبات الرقابة أو الإشراف أو اتخاذ التدابير الوقائية، وفقًا للقانون، وبما يضمن عدم تكرار المآسى، فأرواح المصريين ليست أرقامًا فى بيانات الحوادث».

وأشارت إلى اعتزام الهيئة البرلمانية للحزب المطالبة بعقد اجتماع بمجلس النواب، بحضور المسؤولين الحكوميين، لمناقشة أسباب الحادث وتحديد أوجه القصور.

كما تقدم محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل والبترول والتنمية المحلية، بشأن الحادث، مطالبًا بمحاسبة المسئولين عنه، وتشديد الرقابة على سيارات نقل المواد الخطرة، ووضع ضوابط أكثر صرامة لتأمين مساراتها بعيدًا عن المناطق السكنية.

وقال داود، فى بيان أمس، إن خطورة الحادث تتضاعف لوقوعه على شريان مرورى حيوى يمر وسط كتل سكنية بالغة الكثافة، ما عرض أرواح آلاف المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

وأضاف أن وقوع الحادث يعكس غياب اشتراطات الأمن والسلامة والرقابة الفنية، والتساهل فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح المواطنين من مثل هذه الحوادث.

وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عن مدى التزام السيارة باشتراطات الأمن والسلامة المقررة لنقل المواد الخطرة والقابلة للاشتعال، ودور الجهات الرقابية فى إجراء عمليات التفتيش الفنى الدورى على أسطول سيارات نقل المواد البترولية قبل السماح لها بالسير على الطرق العامة.

وتساءل داود عن مدى الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وأنظمة النقل الذكية فى مراقبة حركة سيارات نقل المواد الخطرة وتتبعها لحظيًا عبر أنظمة تحديد المواقع (GPS)، ومدى تزويدها بأجهزة استشعار التسرب والحرارة.

وطالب بإحالة البيان العاجل إلى اجتماع مشترك للجان المختصة بمجلس النواب، واستدعاء وزراء النقل والبترول والبيئة والتنمية المحلية، للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المقصرين.

من جهته، قال النائب حسام حسن الخشت، المتحدث الرسمى لحزب العدل، إن الهيئة البرلمانية للحزب ستتحرك رقابيًا لمساءلة الحكومة وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات، مشيرًا إلى اعتزامها التقدم بعدد من طلبات الإحاطة خلال الساعات المقبلة، تستهدف تحديد الجهة المسؤولة عن إدارة الطرق.

وأضاف الخشت، لـ«الشروق»، أنه لا توجد جهة محددة تخضع للمساءلة حال وقوع حوادث الطرق فى مصر، فى ظل تداخل اختصاصات عدد من الجهات، على رأسها الهيئة العامة للطرق والكبارى والإدارة العامة للمرور.

بدوره، أكد محمد فريد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة دراسة أسباب وقوع حوادث الطرق، باعتبارها خطوة أولى نحو منع تكرارها، قائلًا: «نعكف حاليًا على دراسة الحادث وأسبابه لتحديد طبيعة تحركنا برلمانيًا داخل مجلس النواب».

وأضاف فريد، لـ«الشروق»، أن الحادث يكشف عن تداخل كبير فى اختصاصات الجهات المعنية، فضلًا عما وصفه بتعدد الجرائم المرتبطة به، وفى مقدمتها نقل المواد الخطرة على الطرق التى تسير عليها السيارات الملاكى، داعيًا إلى عدم الاكتفاء بالمساءلة الجنائية، وضرورة أن تمتد المحاسبة السياسية إلى جميع الجهات المسئولة عن وقوع الحادث.