قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن قادة منطقة اليورو اختاروا الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس ليخلف كريستين لاجارد رئيسا للبنك المركزي الأوروبي، في وقت تواجه فيه المؤسسة الأوروبية الرئيسية تحديات تتمثل في التضخم الناجم عن الحرب في إيران، والمخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتكاليف الاقتراض في أوروبا.

كما اتفق قادة الدول الأوروبية الـ21 الأعضاء في منطقة اليورو على مسؤولين لتولي منصبين قياديين آخرين في البنك المركزي الأوروبي، الذي يتولى تحديد تكاليف الاقتراض لنحو 359 مليون شخص يعيشون في دول منطقة اليورو.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي، مكلف بالتواصل باسم الرئاسة الأيرلندية للاتحاد، إنه تم التوصل إلى الاتفاق بشأن المناصب الثلاثة خلال قمة انعقدت في بروكسل. وطلب الدبلوماسي عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالتصريح باسمه. وأكد ماكرون نتائج الاتفاق في منشور عبر منصة إكس.