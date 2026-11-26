قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن روسيا تستعد لشن هجوم كبير جديد يستهدف البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية والمرافق الحيوية في أوكرانيا، بينما صرّح المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أبدى ضبطاً للنفس" في الحرب، من خلال موافقته على عدم استخدام الأسلحة النووية.

وتسببت الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة في أضرار جسيمة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، وأودت بحياة مدنيين، وألحقت أضراراً بالاقتصاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأضاف زيلينسكي: "يواصل الروس استهداف المحطات الفرعية وخطوط الكهرباء الهوائية وشبكة الطاقة بأكملها"، مشيراً إلى هجمات تقول كييف إنها تهدف إلى حرمان المدنيين من الإضاءة والتدفئة والمياه الجارية مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال زيلينسكي، إن أوكرانيا تضغط على شركائها لتوفير المزيد من إمدادات الدفاع الجوي، ولا سيما الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومات "باتريوت" الأمريكية الصنع، القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية، والتي تواجه نقصاً في الإمدادات منذ اندلاع الحرب مع إيران.

وأضاف أن فرق الصيانة تعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى ست مناطق أوكرانية، بعد أن أطلقت روسيا صواريخ باليستية و113 طائرة مسيّرة ليلة الأربعاء- الخميس.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن الهجمات أصابت 20 موقعاً. وأوضح مسئولون أن الضربات استهدفت مبنى سكنياً، وألحقت أضراراً بمستشفى ومنشأة رياضية وعدد من الشركات ومحطة وقود.