تسببت الأحوال الجوية القاسية في تعطيل احتفالات عيد الشكر لملايين الأشخاص بأنحاء الولايات المتحدة، اليوم الخميس، حيث تسببت في ارتفاع الأمواج الساحلية، وهبوب عواصف شديدة وتساقط للثلوج.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 280 ألف مشترك في أنحاء البلاد، في صباح اليوم الباكر، حيث جاء ذلك غالبا بسبب تلف خطوط الكهرباء، بحسب ما ورد على موقع ( PowerOutage.us).

وكانت ولاية ميسوري - التي شهدت تساقطا كثيفا للثلوج - وولايتا فرجينيا وكارولاينا الشمالية الواقعتان شرقي البلاد، الأكثر تضررا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن التحذيرات من سوء الأحوال الجوية، كانت سارية المفعول فيما يخص نحو 80 مليون نسمة.

وكانت أمواج هائلة قد تشكلت قبالة الساحل الغربي بالقرب من سان فرانسيسكو في اليوم السابق، ما أدى إلى حدوث فيضانات في العديد من المناطق.

وفي نيويورك، تم تأجيل موكب عيد الشكر السنوي الشهير الذي تنظمه متاجر "ميسيز"، وذلك لأول مرة بسبب تحذيرات من هبوب عواصف شديدة، بينما تم إعلان حالة الطوارئ كإجراء احترازي في أجزاء من ولاية نيويورك وفي أنحاء ولاية نيوجيرسي.