أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، مجددا عن مخاوف إيطاليا بشأن المؤشرات الدالة على احتمال توسع نطاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا ‌لتصل إلى منطقة البحر المتوسط، بعدما أغرقت أوكرانيا طرادا روسيا في المياه الليبية يوم الأحد.

وقالت ميلوني: "أعتقد أن الحرب يجب ألا تمتد إلى منطقة البحر المتوسط. علينا أن نكون واضحين مع أصدقائنا الأوكرانيين ومع شركائنا".

وأضافت: "أرغب في أن أكون واضحة جدا مع الرئيس ⁠الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

وجاءت تصريحاتها على غرار تعليقات وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الذي قال في مقابلة صحفية أمس الأربعاء إنه اتصل هاتفيا بنظيره الأوكراني آندري سيبيها وأكد التزام إيطاليا إزاء سلامة أراضي ليبيا.

واستنكر حزب آخر في الائتلاف الإيطالي، وهو حزب الرابطة اليميني، الهجوم ووصفه بأنه "غير مقبول"، وحذر من أنه يهدد بزعزعة استقرار ليبيا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ومن ناحية أخرى، قالت ميلوني إن قادة الاتحاد الأوروبي ما زالوا بعيدين كل ‌البعد ⁠عن التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح ميزانية التكتل البالغة نحو 1.6 تريليون يورو للفترة من عامي 2028 إلى 2034.

وقالت لصحفيين قبل انعقاد قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي في بروكسل "نحن بعيدون كل البعد عن التوصل ⁠إلى حل".

وأضافت "لسنا مستعدين للموافقة على ميزانية نضطر بموجبها إلى تقديم الكثير مقابل الحصول على القليل".

ورغم أن الميزانية لن تدخل حيز التنفيذ إلا في عام 2028، ⁠يريد القادة التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام الحالي لأن هناك انتخابات ستجرى العام المقبل في إيطاليا وبولندا واليونان وإستونيا وفنلندا ⁠وسلوفاكيا، بالإضافة إلى فرنسا، مما قد يعقد المفاوضات.

وتتطلب الميزانية، التي تشمل سبع سنوات، موافقة بالإجماع من كل الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة.