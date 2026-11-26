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أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقار قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية في مدينة الحسكة، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللحكومة والشعب السوريين، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت الجامعة العربية عن تضامنها الكامل مع سوريا في حربها ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وفي مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، مؤكدةً دعمها لجهود الحكومة السورية ومساعيها المبذولة لتعزيز الأمن والإستقرار، والحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.

وقُتل عنصران من قوى الأمن الداخلي السوري وأصيب 5 آخرون، إثر انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة الحسكة شمال شرق البلاد.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة مروان العلي، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): "استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة 5 آخرين جراء هجوم لتنظيم داعش استهدف مقرًا عسكريًا في حي مشيرفة بمدينة الحسكة".

وأفادت "سانا"، نقلًا عن مراسلها في الحسكة، بمقتل عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة 5 آخرين نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مركز تابع للقوى في المدينة.

من جهته، قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، وفق قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، إن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة تبذل جهودًا كبيرة لملاحقة الخلايا الإرهابية وتجفيف منابعها".

وأكد أن "أمن المواطنين واستقرار المنطقة مسئولية لن نتراجع عن القيام بها".