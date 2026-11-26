قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت اليوم، عددًا من الطائرات المسيّرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، مؤكدًا التعامل معها.

ونوه في بيان، مساء الخميس، أن «العدوان الإيراني أسفر عن استهداف أحد المواقع الحيوية، مما أدى إلى سقوط شظايا تسببت في إصابة 4 أشخاص، بينهم: واحد من الجنسية الكويتية، واثنين من الجنسية الإيطالية، وواحد من الجنسية الباكستانية، وتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى وقوع أضرار مادية».

وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.