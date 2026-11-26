أكد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم الخميس أن الحكومة العراقية تعمل على بناء دولة مواطنة قوية تقوم على سيادة القانون والمؤسسات وتوازن علاقاتها الخارجية وتكافُؤ الحقوق والواجبات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين في كل أنحاء البلد.

وقال الزيدي ، خلال استقباله اليوم سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى العراق ، إن "الحكومة تعمل على بناء هوية اقتصادية جديدة للعراق، ترتكز على ترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وأنه جرى الشروع باتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجه الدولة".

وأضاف :" لا تراجع عن مسار مكافحة الفساد وعدم وجود أي سلاح خارج إطار الدستور والقانون بجانب اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تهريب النفط في جميع أنحاء العراق، وحماية الحقوق الدستورية لجميع العراقيين".

وأكد الزيدي أن "الكرد في العراق يشكلون جزءاً أصيلاً من الشعب العراقي وأن الحكومة الاتحادية حريصة على ضمان حقوقه وتأمين متطلبات حياته، بالقدر ذاته الذي تحرص فيه على حقوق جميع أبناء المحافظات العراقية".

وأوضح أن "قرارات المحكمة الاتحادية أكدت مسؤولية الحكومة الإتحادية عن ضبط الحدود الدولية للعراق، من خلال القوات الأمنية الإتحادية والجيش العراقي، فضلاً عن إدارة الثروة النفطية من قبل السلطات الإتحادية وفقاً لما نصّ عليه الدستور".

من جانبهم، أعرب سفراء دول الاتحاد الأوروبي العاملين في العراق عن دعمهم لجهود الحكومة وإجراءاتها في مكافحة الفساد وملاحقة عمليات التهريب وتعزيز التعاون والشراكة مع العراق في مختلف المجالات.

وحسب بيان للحكومة العراقية ، جرى ، خلال اللقاء، استعراض واقع العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، وآفاق تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن بحث عدد من الملفات المتعلقة بأحداث المنطقة وتطورات الأوضاع في العراق.