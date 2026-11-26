تواصلت رسائل نعي الفنانين لضحايا حادث الحريق الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة الوراق لليوم الثاني، إذ حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، والدعاء بالرحمة لمن فقدوا حياتهم والشفاء العاجل للمصابين، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنهم الفنان عمرو دياب، الذي كتب: «خالص عزائي لأسر ضحايا حريق الوراق الأليم، رحم الله المتوفين، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، مع خالص تمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين».

وعبرت الفنانة هيفاء وهبي عن تضامنها مع مصر وأهالي الضحايا، وكتبت: «قلوبنا مع مصر وأهالي ضحايا حادث الوراق الأليم، رحم الله من فقدوا حياتهم وألهم عائلاتهم الصبر والقوة، والشفاء العاجل لجميع المصابين».

كما تقدم الفنان يوسف الشريف بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، واختتم رسالته بالدعاء: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

ونعت المطربة كارمن سليمان ضحايا الحادث، وكتبت: «لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحم شهداء حادث الوراق الأليم، ربنا اكفنا شر الحوادث وكآبة المنظر وفواجع الأقدار».

ومن جانبها، قدمت المطربة عبير نعمة خالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا، وكتبت: «خالص التعازي والمواساة لأهلنا في مصر بمصابهم الأليم إثر حريق الطريق الدائري، الله يرحم الضحايا ويصبر أهاليهم ويشفي كل المصابين».

كما أعربت الفنانة نيكول سابا عن حزنها إزاء الحادث، قائلة: «خالص التعازي والمواساة لأهالي ضحايا الحادث المأساوي اللي وقع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق.. حادث أليم ومحزن وجع قلوبنا جميعا. ربنا يرحم كل الضحايا ويصبر أهلهم وذويهم على فراقهم، ويشفي كل المصابين».

وفي سياق متصل، خرجت الفنانة شيرين رضا عن إطار رسائل التعزية التقليدية، لتطرح تساؤلات بشأن المسؤولية عن حالة الطرق وسلوك بعض قائدي المركبات، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن المخالفات التي تهدد حياة المواطنين.

وكتبت شيرين رضا: «أظن جه الوقت إننا نسأل ونحاسب. مين المسؤول عن حالة الطرق؟ مين اللي سايب السرعة الجنونية والسير في الاتجاه المعاكس وبلطجة الميكروباص والنقل والتوكتوك؟ فين اختبارات السواقة والمخدرات المتكررة لهؤلاء؟ فين الالتزام بقواعد المرور؟ فين رجال المرور؟ هل في مسؤولية ومحاسبة؟»