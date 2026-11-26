تقدمت الجمهورية العربية السورية، بأصدق التعازي والمواساة إلى جمهورية مصر العربية؛ حكومة وشعبًا إثر الحريق الأليم الذي وقع على الطريق الدائري في منطقة الوراق، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السوريين، في بيان اليوم الخميس، وقوف سوريا وتضامنها الكامل مع جمهورية مصرفي هذا المصاب، معربة عن خالص المواساة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان الحصيلة النهائية للحادث الذي اندلع أعلى نفق العشرة بحي الوراق، في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 21 آخرين.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن الحادث وقع في السادسة والنصف من مساء أمس، إثر تصادم سيارة نقل محمّلة بمواد بترولية وعدد من السيارات الأخرى.

وأضاف أنه جرى إبلاغ الجهات المعنية وغرفة الأزمات فور وقوع الحادث، وتحركت سيارات الإسعاف إلى الموقع خلال وقت قصير، بالتزامن مع وصول قوات الحماية المدنية والجهات المعنية.

وأشار الوزير إلى مشاركة 39 سيارة إسعاف في التعامل مع الحادث، موضحًا أنه جرى توزيع المصابين على المستشفيات ورفع درجة الاستعداد بها، فيما نُقلت جثامين المتوفين إلى مستشفيي الوراق المركزي والعجوزة النموذجي.

وأضاف أن 18 مصابًا ما زالوا يتلقون العلاج، بينما غادر 5 مصابين المستشفيات بعد تحسن حالتهم.

وفي السياق ذاته، أعلنت النيابة العامة ضبط المتسبب في حادث تصادم وحريق ناقلة المواد البترولية بمنطقة الوراق، وذلك استكمالًا للتحقيقات التي تجريها في الواقعة، وبعد سؤال الشهود ومعاينة موقع الحادث وفحص ملابساته.

وذكرت النيابة أن المتهم أقر، خلال استجوابه ومواجهته بنتائج التحقيقات والمعاينات والأدلة الفنية، بارتكاب الواقعة أثناء قيادته سيارته أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المرج إلى الهرم، وبرفقته والده، بسرعة بلغت 110 كيلومترات في الساعة.

وأضاف المتهم أنه أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأوضح أن أحد إطارات الناقلة انفجر، فاصطدمت بالحاجز الخرساني وانقلبت، وتسرب منها البنزين، ما أدى إلى اندلاع الحريق.