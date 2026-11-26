كشفت اتصالات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية عن خلافات بشأن آليات تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، في ظل تباين المواقف حول الخطوات المطلوبة لنزع سلاح حركة حماس وإنهاء سيطرتها على القطاع.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن مبعوث ترامب، جاريد كوشنر، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي مساء الثلاثاء، بالوفاء بالتزاماته المتعلقة بتنفيذ خطة السلام، وسط مساعٍ أمريكية للانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق.

6 مطالب أمريكية على طاولة نتنياهو

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، تسعى واشنطن، للحصول على موافقة إسرائيلية على 6 إجراءات رئيسية لدفع تنفيذ خطة ترامب في غزة، تشمل:

السماح بنشر قوة الاستقرار الدولية داخل قطاع غزة.

السماح لنحو 4 آلاف فلسطيني اجتازوا الفحص الأمني الإسرائيلي بالسفر إلى مصر لتلقي التدريب الشرطي، ثم العودة إلى القطاع.

إدخال المعدات والمواد اللازمة لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي.

السماح بإدخال وحدات سكنية متنقلة لإيواء النازحين خلال فصل الشتاء.

إدخال مواد البناء اللازمة لإنشاء مقار قوة الاستقرار الدولية.

السماح لإدارة فلسطينية من التكنوقراط ببدء العمل بصورة تجريبية في إحدى مناطق جنوب القطاع.

فيما تهدف هذه الإجراءات إلى تأسيس منظومة أمنية وإدارية جديدة تتولى المسئوليات المدنية والأمنية، بالتزامن مع الجهود الرامية إلى نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

ورغم اتفاق واشنطن وإسرائيل على ضرورة نزع سلاح حماس وإنهاء دورها العسكري والحكومي، فإن الخلافات تتركز حول آليات التنفيذ وترتيب الخطوات.

وتشكك الحكومة الإسرائيلية في استعداد حماس للتخلي عن ترسانتها العسكرية، وتتهم الحركة بمحاولة إعادة بناء قدراتها، بينما يرى مسئولون في مجلس السلام أن استمرار العمليات العسكرية دون تفعيل الترتيبات السياسية والأمنية لن يحقق تقدمًا كافيًا في ملف نزع السلاح.

وكان مجلس السلام قد أعلن في يوليو الماضي التوصل إلى إطار عمل من 15 بندًا مع حماس، يتضمن نزع سلاح الفصائل ونقل المسئوليات المدنية والأمنية إلى إدارة فلسطينية انتقالية، إلا أن تنفيذ الاتفاق لا يزال متعثرًا، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ومن بين أبرز نقاط الخلاف إدخال مواد البناء والمساكن المؤقتة ومعدات إصلاح البنية التحتية إلى قطاع غزة.

فبينما تتمسك إسرائيل بفرض قيود على دخول بعض المواد خشية استخدامها في إعادة بناء القدرات العسكرية لحماس، يفرق مجلس السلام بين إعادة الإعمار الدائم، المشروطة بنزع السلاح، والمساعدات الإنسانية العاجلة التي تشمل توفير المأوى وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي.

وتأتي هذه الخلافات مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل استمرار معاناة النازحين الفلسطينيين الذين يعيشون في خيام تفتقر إلى الحماية الكافية من الأمطار والبرد.

وفي تصعيد للخلافات، لوّح مجلس السلام بإمكانية التخلي عن مهمته في قطاع غزة إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في عرقلة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بخطة ترامب.

ونقل موقع "واينت" الإسرائيلي عن المستشار البارز للمجلس، جوش غروينباوم، قوله في 20 نوفمبر، إن المجلس قد يعيد ملف غزة إلى الأمم المتحدة أو يترك للإدارة الأمريكية المقبلة تحديد سياستها تجاه القطاع، إذا لم تلتزم القيادة الإسرائيلية بتعهداتها.

وأشار جروينباوم إلى إمكانية إفساح المجال أمام جهات أخرى، بينها الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، لتولي المهمة.

وتتداخل الخلافات بشأن تنفيذ خطة غزة مع التطورات السياسية الداخلية في إسرائيل، إذ أرجع نتنياهو، خلال اتصال سابق مع ترامب، تأخر الموافقة على الإجراءات الأمريكية إلى ترؤسه حكومة تصريف أعمال.

وفي المقابل، تعهد زعيم المعارضة جادي إيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، خلال حملته الانتخابية بتنفيذ خطة ترامب والعمل على إنهاء سيطرة حماس على القطاع خلال 18 شهرًا.

وتعكس هذه التطورات استمرار التباين بين واشنطن وإسرائيل بشأن مستقبل إدارة غزة، في وقت تحاول فيه الإدارة الأمريكية الانتقال من مرحلة وقف الحرب إلى ترتيبات إدارية جديدة، وسط تساؤلات حول مدى استعداد إسرائيل للسماح بتنفيذها على الأرض.