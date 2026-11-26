ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية بنحو 25 جنيهًا، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الخميس، إلى 5635 جنيهًا للبيع، مقابل 5610 جنيهات في ختام تعاملات أمس.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6440 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 4830 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 45080 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، تراجع الذهب في المعاملات بنسبة 0.2% إلى 3578.72 دولار للأوقية، فيما ارتفعت الفضة بنسبة 0.6% إلى 41.51 دولار.

وتداول المعدن النفيس قرب 3575 دولارًا للأوقية، بعدما انخفض لفترة وجيزة إلى ما دون 3500 دولار في الجلسة السابقة، قبل أن يغلق مرتفعًا بنسبة 0.9%.