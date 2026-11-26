أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، أن جهود الوزارة لمساندة أسر ضحايا ومصابي حريق الطريق الدائري لن تقتصر على صرف التعويضات، وإنما تمتد لتشمل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمعيشي، ومتابعة أوضاع الأسر عن قرب وتلبية احتياجاتها.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي - في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - أن فرق الوزارة في حالة استنفار لمتابعة أوضاع الأسر المتضررة، مؤكدة استمرار تقديم الدعم والرعاية لها لتجاوز آثار الحادث الأليم.

وقالت الوزيرة: «لن نتركهم وحدهم في هذه المحنة، بل سنظل سندًا لهم بكل ما نقدر عليه حتى يتجاوزوا آثار هذه الفاجعة الأليمة».

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها وألمها إزاء الحادث، مقدمة خالص التعازي لأسر الضحايا وللشعب المصري، داعية الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.