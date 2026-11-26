أعربت سويسرا عن أسفها إزاء قرار كوريا الشمالية إغلاق مكتبها الدبلوماسي الذي أعادت فتحه مؤخرا في بيونج يانج.

وكانت كوريا الشمالية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، دبلوماسيا سويسريا رفيع المستوى يرأس المكتب الدبلوماسي لبلاده الذي افتُتح حديثا في بيونج يانج، شخصا غير مرغوب فيه، وأمرته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وجاءت هذه الخطوة غداة تهديد كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون النافذة، بإغلاق المكتب. وانتقدت سويسرا لفرضها عقوبات على مخيم للشباب في شرق كوريا الشمالية، على خلفية دوره المزعوم في نقل أطفال من مناطق أوكرانية تحتلها روسيا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن مسؤولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية استدعى أستيي سيلفان، الذي يرأس المكتب الدبلوماسي السويسري الذي افتُتح في بيونج يانج الشهر الماضي، وسلمه إخطارا يطالبه بإغلاق المكتب ومغادرة البلاد، احتجاجا على العقوبات السويسرية المفروضة على مخيم سونجدوون الدولي للأطفال في مدينة وونسان.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن السلطات الكورية الشمالية قولها: "إن أي عمل ينتهك الحقوق السيادية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومصالح مواطنيها لا يمكن أن يحظى بترحيبنا أبداً".

وأكدت وزارة الخارجية السويسرية أنها تم إبلاغها بالقرار رسمياً، وأعربت عن أسفها إزاءه، وفقاً لوكالة الأنباء السويسرية. وأضافت أن الترتيبات جارية حالياً لعودة أستيي إلى السفارة السويسرية في بكين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية السويسرية (إس دي إيه).