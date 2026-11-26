تفقد النائب الدكتور نافع عبد الهادي، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، والنائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بالحزب، المصابين في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وذلك خلال زيارتهما مستشفى الشيخ زايد التخصصي ومستشفى بولاق العام ومستشفى العجوزة، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة تطورات تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

واطمأن النائبان على المصابين، واستمعا إلى شرح من الأطقم الطبية حول حالتهم الصحية واحتياجاتهم، مؤكدين حرص حزب حماة الوطن على تقديم أوجه الدعم والمساندة للمصابين وأسرهم، والتواصل المستمر مع المستشفيات لمتابعة حالاتهم وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وأكد النائبان نافع عبد الهادي وعمرو رشاد أنه سيتم صرف دعم مادي للمصابين، في إطار مساندة الحزب لهم ولأسرهم في هذا الظرف الصعب، مشددين على استمرار المتابعة لحين الاطمئنان على أوضاعهم وتوفير أوجه الرعاية والدعم المطلوبة.

وفي السياق ذاته، ينتشر أمناء حزب حماة الوطن بقطاع وسط الجيزة داخل مستشفيي الوراق وإمبابة، لمتابعة حالات المصابين والتواصل مع الأطقم الطبية وأسرهم، والوقوف على احتياجاتهم وتقديم المساندة اللازمة.

وأعرب النائبان عن خالص تعازيهما لأسر ضحايا الحادث الأليم، متمنيين الشفاء العاجل للمصابين، وأن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان.