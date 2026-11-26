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نعى حزب حماة الوطن ضحايا الحادث الأليم الذي وقع مساء اليوم على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، متقدمًا بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا.

وأعلن الحزب دعمه الكامل لجهود الدولة وأجهزتها المعنية في اتخاذ كل ما يلزم لدعم أسر الضحايا، وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين.

كما أعلن حزب حماة الوطن مساندته لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

ودعا الحزب إلى مواصلة العمل على رفع معدلات الأمان على الطرق، حفاظًا على أرواح المواطنين.