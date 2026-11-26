تقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بخالص العزاء إلى أسر ضحايا الحريق المأساوي الذي اندلع أعلى نفق 10 بمنطقة الوراق، وأودى بحياة 31 مواطنًا وأصاب 15 آخرين.

وقال الحزب، في بيان، إن الفاجعة، بما خلفته من ألم وصدمة، تستوجب تحركًا عاجلًا على كل المستويات، مؤكدًا أن حجم المأساة لا يسمح بأن يتوقف التعامل معها عند حدود الاستجابة الآنية أو بيانات التعزية الرسمية.

وطالب الحزب الجهات المعنية كافة، وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان، ووزارة الداخلية والحماية المدنية، ووزارة النقل، ومحافظة الجيزة، وأجهزة الطوارئ والإغاثة، بتعبئة كل الإمكانات لتوفير رعاية طبية عاجلة وكاملة للمصابين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر الضحايا والمتضررين، وألا تُترك الأسر المنكوبة وحدها في مواجهة تبعات الكارثة، وأن تُصرف لها تعويضات عادلة دون إبطاء، مع تيسير إجراءات الحصول عليها.

كما طالب الحزب بفتح تحقيق فني مستقل وشفاف، تُعلن نتائجه للرأي العام، لتحديد أسباب الحادث وملابساته، على أن يكشف التحقيق مدى الالتزام بقواعد السلامة في نقل المواد الخطرة، ومدى جدية الرقابة على المركبات وحمولاتها، وكفاءة إجراءات تأمين الطرق والمحاور، بالإضافة إلى الكشف عن مدى جاهزية منظومة الحماية المدنية والإغاثة، وما إذا كانت هناك خطط فعالة للتعامل مع الحوادث الكبرى.

وأشار الحزب إلى أن تكرار المآسي المرتبطة بالطرق والسلامة العامة لم يعد يحتمل التعامل مع كل حادث بوصفه واقعة منفصلة، موضحًا: «الحكومة مسؤولة عن مراجعة سياساتها، وتقييم المخاطر بجدية، وتطوير آليات الرقابة والإنقاذ، ومسؤولة كذلك عن أن تجعل حماية أرواح المواطنين معيارًا حاكمًا، لا معيارًا ثانويًا، في إدارة المرافق العامة والبنية التحتية، فأرواح المصريين ليست أرقامًا في البيانات، ولا يجوز أن تظل ثمنًا للإهمال وغياب المحاسبة».