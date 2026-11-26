قرر حزب الجبهة الوطنية صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في الحادث، وذلك في إطار تقديم الدعم والمساندة لأسر الضحايا، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع سبل الدعم اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، مع سرعة التحقيق في ملابسات الحادث.

وأكد الحزب استمرار متابعته للحالة الصحية للمصابين، والعمل على تقديم جميع أوجه الدعم النفسي واللوجستي اللازمة لهم ولأسر الضحايا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطورات الحادث أولًا بأول.

وثمّن حزب الجبهة الوطنية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة متابعة تطورات الحادث، وتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين والمصابين، والتوجيه بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابساته وتحديد أسبابه، مشيدًا بتضافر جهود مؤسسات الدولة في التعامل مع الحادث الأليم.