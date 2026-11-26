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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «عالم افتراضي» البوسترات الدعائية الرسمية الثانية للعمل، والتي يتصدرها الفنان محمد علاء، الشهير بـ«جاميكا»، وذلك ضمن الحملة الترويجية للمسلسل، المقرر عرضه قريبًا عبر منصة «يانجو بلاي».

ويأتي طرح البوسترات الجديدة بالتزامن مع استمرار تصوير المسلسل في منطقة مصر الجديدة، حيث يواصل صناع العمل التصوير تمهيدًا للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لعرضه.

ويشارك محمد علاء في بطولة المسلسل أمام الفنان فتحي عبد الوهاب، إلى جانب نهى عابدين، ومغني الراب فليكس، وجودي مسعود، ومالك عماد، ومجموعة من الوجوه الجديدة.

وتدور أحداث «عالم افتراضي» حول مجموعة من الشخصيات والخطوط الدرامية المتشابكة، مسلطًا الضوء على الفجوة بين الأجيال، خاصة العلاقة بين الآباء وجيل Z، وتأثير التكنولوجيا والعالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الإنسانية والحياة الأسرية.

وينتمي المسلسل إلى الدراما الاجتماعية الممزوجة بالتشويق والإثارة، من خلال حكاية معاصرة تتناول التحولات التي فرضها العالم الرقمي على تفاصيل الحياة اليومية والاختيارات الشخصية.

المسلسل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج شركة S Productions للمنتجة سالي والي، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر منصة «يانجو بلاي».