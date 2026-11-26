أعلن وزير الاقتصاد الأرميني جيفورج بابويان اليوم /الأربعاء/ أن أرمينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة تعتزمان توقيع مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات بين حكومتي البلدين مطلع العام المقبل.

وقال بابويان - في تصريحاته اليوم خلال زيارته إلى دولة الإمارات وأوردتها وكالة أنباء /أرمنبريس/الرسمية - إنه أطلع عن كثب خلال زيارته إلى الإمارات على سجلها المتميز في التنمية الاقتصادية، ومناخها الاستثماري، ونماذج التعاون الفعالة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن البلدين وقعا نحو 30 وثيقة مهمة، مشيدًا بعمل اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومتي أرمينيا والإمارات.

وأضاف أن أولويات التعاون تشمل تبادل الخبرات، وتوسيع الشراكات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين، ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص فيهما، ويسهم في ازدهار البلدين وشعبيهما