تجسدت موجة واسعة من التضامن المحلي والعربي والدولي مع مصر في أعقاب حادث "حريق الوراق" بمحافظة الجيزة، حيث توالت رسائل التعازي من رؤساء دول ومسئولين ومؤسسات رسمية وبرلمانية وكنسية ومنظمات إقليمية ودولية، معربين عن خالص التعازي لأسر الضحايا، ومؤكدين تضامنهم مع مصر في هذا الحادث، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.

فعلى الصعيد العربي، أعرب الرئيس العراقي نزار آميدي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وأسر الضحايا، في ضحايا الحادث .

وقال الرئيس العراقي - في بيان - "بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تلقينا نبأ الحريق المؤسف في جمهورية مصر العربية الشقيقة في منطقة الوراق، والذي أسفر عن وفيات وإصابات بين المواطنين.. باسم الشعب العراقي وباسمي شخصياً، نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى الشعب المصري الشقيق وإلى أسر الضحايا وذويهم بهذا الحادث الأليم، سائلين الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل".

وتابع آميدي: "في هذا المصاب الأليم، نؤكد تضامن العراق مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، ونسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه".

كما أعربت وزارة خارجية جمهورية العراق عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا، إثر الحادث المؤسف، مؤكدة تضامن جمهورية العراق الكامل ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية، معربة عن بالغ أسفها إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث، ومشاطرة أسر الضحايا وذويهم مشاعر الحزن والألم، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وفي السياق، جددت جمهورية العراق موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة مختلف الظروف والتحديات؛ انطلاقا من أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وما يربطهما من تضامن وتعاون ومواقف مشتركة.

وأعربت الخارجية العراقية عن أملها في أن تتجاوز جمهورية مصر العربية آثار هذا الحادث، وأن يحفظ اللّٰه شعبها الشقيق من كل مكروه، وأن يديم عليها الأمن والسلامة والاستقرار.

من جانبه، بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية تعزية إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا الحادث .. معربا - باسمه وباسم دولة فلسطين وشعبها - عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي وللشعب المصري، ولا سيما أسر الضحايا، مؤكداً تضامن فلسطين ووقوفها إلى جانب مصر في هذا المصاب الأليم.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الله - عز وجل - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وشعبها من كل سوء. وفق ما بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

فيما أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية مصر العربية، حكومةً وشعباً، في ضحايا الحادث، مؤكدة تضامن دولة فلسطين ووقوفها إلى جانب مصر، متقدمة بالتعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

وفي المنامة، أكدت وزارة الخارجية البحرينية، تضامن المملكة مع مصر، قيادةً وحكومةً وشعباً، إثر الحادث، معربة عن خالص تعازي مملكة البحرين وصادق مواساتها إلى حكومة مصر وشعبها، وإلى أسر الضحايا وذويهم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار.

إسلاميا؛ أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في ضحايا الحادث الأليم، مؤكدا تضامن المنظمة الكامل ووقوفها إلى جانب مصر في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وتوجه الأمين العام - وفق بيان أصدرته - بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

خليجيا، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، إثر الحريق، مؤكدا تضامن دول المجلس مع مصر في هذا المصاب الجلل، معرباً عن بالغ الحزن والأسى لما خلفه الحادث من خسائر في الأرواح.

وسأل البديوي، المولى - عز وجل - أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

وفي ليبيا، قدم نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، الفريق صدام حفتر، التعازي إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في ضحايا الحادث.. وقال "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ الحريق الذي شهده الطريق الدائري .. وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من أبناء مصر الشقيقة".

وأعرب صدام حفتر عن تضامنه الصادق ووقوفه إلى جانب "أشقائنا في جمهورية مصر العربية في هذا الظرف الأليم؛ سائلا المولى - عز وجل - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل".

في حين، تقدم السفير عبدالمطلب ثابت مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة وأعضاء البعثة الدبلوماسية بجمهورية مصر العربية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

كما تقدم السفير عبد المطلب ثابت بخالص التضامن والمواساة مع الشعب المصري وأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم.

من جانبه، أعرب السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في ضحايا الحادث.. وعبّر عن بالغ حزنه وأسفه إزاء هذا الحادث الأليم، مقدمًا خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين... ودعا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

فيما أعرب السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في ضحايا الحادث، مؤكدا تضامن جمهورية الصومال الفيدرالية الكامل مع مصر في هذا المصاب الأليم، مقدمًا خالص التعازي لأسر الضحايا وذويهم، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله جمهورية مصر العربية وشعبها من كل مكروه وسوء.

(تضامن وطني)

وعلى صعيد ردود الفعل المحلية، تقدم المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص التعازي وصادق المواساة لضحايا الحادث الأليم .. داعيا الله، العلي القدير، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين.

كما تقدم المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يمن الله عليهم بتمام الصحة والعافية، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

فيما، نعي وزير شئون المجالس النيابية المستشار هاني حنا، ضحايا الحادث، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وذويهم.

وتقدم الوزير بأصدق مشاعر المواساة لأسر المتوفين، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد الوزير هاني حنا تضامنه الكامل مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

وفي السياق ذاته، توالت بيانات التعزية والمواساة من الكنائس المصرية، إذ نعى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ضحايا الحادث، معربا عن خالص تعازيه لأسرهم وذويهم، ومؤكدا أهمية التضامن والمساندة الإنسانية لهم في هذا الظرف الصعب، وداعيًا الله أن يمنحهم الصبر وأن يشفي المصابين.

كما تقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، وصلواتها إلى الله بأن يمنح المصابين الشفاء العاجل، وأسر المتوفين الصبر والعزاء.

وأعربت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، برئاسة المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، ومشاركتها لهم أحزانهم، داعية الله أن يمنحهم الصبر والعزاء، وأن يشفي المصابين.

كما نعت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ضحايا الحادث، وأعربت عن تعازيها لأسرهم ومشاركتها أحزانهم، داعية الله أن يمنحهم الصبر والرجاء، وأن يشفي جميع المصابين.

في حين، تقدم السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث الحريق، معربًا عن بالغ الحزن والأسى إزاء هذا الحادث الأليم، وما خلّفه من ضحايا ومصابين.

ودعا نقيب الأشراف، المولى - عز وجل - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، و أن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل ويوفق فرق الإنقاذ والإسعاف في أداء مهامهم.

كما تقدم الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الأليم.

كما دعا الله - تعالى - أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وشعبها من كل مكروه وسوء.

وفي سياق متصل، نعى اتحاد الأطباء العرب، على لسان أمينه العام ونقيب أطباء مصر، الدكتور أسامة عبد الحي، ضحايا الحادث المأساوي ، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الأليم.

كما يتوجه اتحاد الأطباء العرب بالدعاء إلى الله - عز وجل - أن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلطف بهم، ويخفف آلامهم.

بينما نعى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، ضحايا حادث الحريق الذي وقع أعلى الطريق الدائري بنطاق منطقة الوراق، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، وداعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد المحافظ توجيهاته للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتقديم أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابين، والتنسيق لتيسير الإجراءات اللازمة، مع ضمان توفير الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية بصورة مستمرة.

من جانبه، نعى حزب حماة الوطن ضحايا الحادث، معربًا عن خالص العزاء والمواساة لأسرهم، ومعلنًا دعمه الكامل لجهود الدولة وأجهزتها المعنية في تقديم الدعم لأسر الضحايا والرعاية الطبية المتكاملة للمصابين.

وأكد الحزب مساندته لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، داعيًا إلى مواصلة العمل على رفع معدلات الأمان على الطرق حفاظًا على أرواح المواطنين.